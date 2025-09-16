Ivana Španović u novoj disciplini juri svjetsku slavu: Bez borbe prepustila zlato u skoku udalj

Ivana Španović je odustala od skoka udalj, sada se nada da može da napravi "novu" karijeru u troskoku.

Nastavlja se Svjetsko prvenstvo u atletici, a sada očekujemo nastup Ivane Španović. Pošto se nakon zlata u Budimpešti 2023. godine godinu dana kasnije na istom mjestu oprostila od skoka udalj, sada ćemo je prvi put gledati u novoj disciplini.

Ivana Španović od 12.40 nastupa u kvalifikacijama u troskoku na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, a ukoliko se plasira u finale tu će nastupiti u četvrtak od 13.55.

Ivana krči novi put

Poslije decenijske nevjerovatne karijere u skoku udalj, Ivana Španović će nakon nešto lošijih nastupa Armina Sinančevića i Milice Gardašević probati da nas obraduje makar ulaskom u finale. Nakon što je Tara Dejvis-Vudhol uzela njenu titulu u skoku udalj, sada pokušava da pored nevjerovatne Julimar Rohas, Tee Lafond i ostalih favoritkinja iznenadi.