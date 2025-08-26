"Sa 35 godina mijenjam disciplinu, to nije lako": Ivana Španović povela srpski tim na Svjetsko prvenstvo u Japanu

Najuspješnija srpska atletičarka prevodi sportiste Srbije na Svjetskom prvenstvu i takmiči se u novoj disciplini, troskoku.

Izvor: MN PRESS

U Atletskoj dvorani Beograd u ponedjeljak je održan svečani ispraćaj šestoro najboljih srpskih atletičara koji će braniti boje Srbije na Svjetskom prvenstvu u atletici na otvorenom, u glavnom gradu Japana, Tokiju od 13. do 21. septembra.

Okupljanje sportista predvodila je naša najtrofejnija atletičarka i aktuelna svjetska šampionka u skoku udalj, Ivana Španović (troskok), najperspektivnije mlade nade Angelina Topić (skok uvis) i Adriana Vilagoš (bacanje koplja), kao i Marija Vučenović (bacanje koplja) i Milica Gardašević (skok udalj).

One su tokom razgovora na panelu otkrile kako su se spremale, kakvu konkurenciju očekuju, kakva su njihova očekivanja, kao i ciljevi pred najveće svjetsko takmičenje u atletici. Pored njih, put Japana kreće i Armin Sinančević (bacanje kugle).

Kao neko s najvećim iskustvom u ekipi Srbije, Ivana Španović naglasila je da je prelazak na novu disciplinu prirodan nastavak njene karijere i da joj upravo takvi izazovi donose dodatnu inspiraciju i energiju pred Svjetsko prvenstvo, prenio je Atletski savez Srbije.

"Atletici sam posvetila cijeli život, još mi donosi radost"

"Zadovoljstvo mi je što sa 35 godina ponovo učestvujem na Svjetskom prvenstvu u atletici, i to samo dvije godine nakon ozbiljnih povreda. Ovaj put nastupam u novoj disciplini – troskoku. Promjena nije bila laka, zahtijevala je drugačiji pristup i prilagođavanja, ali se pokazala kao prirodan korak u mom daljem razvoju. Atletici sam posvetila cijeli svoj život, i dalje me ispunjava i donosi mi radost. Vjerujem u svoje mogućnosti, trenirala sam na maksimalnom nivou i uzbuđena sam zbog svega što nas čeka u Tokiju. Posebno mi je drago što sam dio tima sa Angelinom, Milicom, Adrianom i Marijom - iako nas dijeli generacijska razlika, spajaju nas borbenost, hrabrost i posvećenost. Daćemo sve od sebe da dostojno predstavimo Srbiju".

Adriana Vilagoš otkrila je na koji način se nosi sa pritiskom velikih takmičenja. Nakon nedavnog trijumfa na Dijamantskoj ligi u Nionu, ona odlazi u Aziju puna samopouzdanja.

"Pred svoje prvo Svjetsko prvenstvo bila sam veoma nervozna i pitala sam Ivanu kako se nosi sa tim. Rekla mi je da je najvažnije da vjerujemo u sebe i da budemo svjesni sopstvenih sposobnosti, taj savjet mi mnogo znači. U sportu na rezultat utiče mnogo faktora, ali najbitnije je da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo i da damo sve od sebe. Sezona iza mene bila je uspješna – ostvarila sam dobre plasmane i imala priliku da se takmičim sa najboljima. Prije Tokija očekuje me još jedno veliko takmičenje, pa je energija dodatno usmjerena i na te nastupe, ali idemo u Japan sa velikim očekivanjima. Moj cilj je da se borim za najviši plasman".

Ovo je tim Srbije na Svetskom prvenstvu u atletici: