logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sa 35 godina mijenjam disciplinu, to nije lako": Ivana Španović povela srpski tim na Svjetsko prvenstvo u Japanu

"Sa 35 godina mijenjam disciplinu, to nije lako": Ivana Španović povela srpski tim na Svjetsko prvenstvo u Japanu

0

Najuspješnija srpska atletičarka prevodi sportiste Srbije na Svjetskom prvenstvu i takmiči se u novoj disciplini, troskoku.

Tim Srbije na Svjetskom prvenstvu u atletici Izvor: MN PRESS

U Atletskoj dvorani Beograd u ponedjeljak je održan svečani ispraćaj šestoro najboljih srpskih atletičara koji će braniti boje Srbije na Svjetskom prvenstvu u atletici na otvorenom, u glavnom gradu Japana, Tokiju od 13. do 21. septembra.

Okupljanje sportista predvodila je naša najtrofejnija atletičarka i aktuelna svjetska šampionka u skoku udalj, Ivana Španović (troskok), najperspektivnije mlade nade Angelina Topić (skok uvis) i Adriana Vilagoš (bacanje koplja), kao i Marija Vučenović (bacanje koplja) i Milica Gardašević (skok udalj).

One su tokom razgovora na panelu otkrile kako su se spremale, kakvu konkurenciju očekuju, kakva su njihova očekivanja, kao i ciljevi pred najveće svjetsko takmičenje u atletici. Pored njih, put Japana kreće i Armin Sinančević (bacanje kugle).

Kao neko s najvećim iskustvom u ekipi Srbije, Ivana Španović naglasila je da je prelazak na novu disciplinu prirodan nastavak njene karijere i da joj upravo takvi izazovi donose dodatnu inspiraciju i energiju pred Svjetsko prvenstvo, prenio je Atletski savez Srbije.

"Atletici sam posvetila cijeli život, još mi donosi radost"

Izvor: MN PRESS

"Zadovoljstvo mi je što sa 35 godina ponovo učestvujem na Svjetskom prvenstvu u atletici, i to samo dvije godine nakon ozbiljnih povreda. Ovaj put nastupam u novoj disciplini – troskoku. Promjena nije bila laka, zahtijevala je drugačiji pristup i prilagođavanja, ali se pokazala kao prirodan korak u mom daljem razvoju. Atletici sam posvetila cijeli svoj život, i dalje me ispunjava i donosi mi radost. Vjerujem u svoje mogućnosti, trenirala sam na maksimalnom nivou i uzbuđena sam zbog svega što nas čeka u Tokiju. Posebno mi je drago što sam dio tima sa Angelinom, Milicom, Adrianom i Marijom - iako nas dijeli generacijska razlika, spajaju nas borbenost, hrabrost i posvećenost. Daćemo sve od sebe da dostojno predstavimo Srbiju".

Adriana Vilagoš otkrila je na koji način se nosi sa pritiskom velikih takmičenja. Nakon nedavnog trijumfa na Dijamantskoj ligi u Nionu, ona odlazi u Aziju puna samopouzdanja.

"Pred svoje prvo Svjetsko prvenstvo bila sam veoma nervozna i pitala sam Ivanu kako se nosi sa tim. Rekla mi je da je najvažnije da vjerujemo u sebe i da budemo svjesni sopstvenih sposobnosti, taj savjet mi mnogo znači. U sportu na rezultat utiče mnogo faktora, ali najbitnije je da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo i da damo sve od sebe. Sezona iza mene bila je uspješna – ostvarila sam dobre plasmane i imala priliku da se takmičim sa najboljima. Prije Tokija očekuje me još jedno veliko takmičenje, pa je energija dodatno usmjerena i na te nastupe, ali idemo u Japan sa velikim očekivanjima. Moj cilj je da se borim za najviši plasman".

Ovo je tim Srbije na Svetskom prvenstvu u atletici:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika Ivana Španović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC