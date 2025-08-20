logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema bolje od Adriane Vilagoš, osvojila i Dijamantsku ligu: Dominira gdje god se pojavi i niže zlata cijelog ljeta

Nema bolje od Adriane Vilagoš, osvojila i Dijamantsku ligu: Dominira gdje god se pojavi i niže zlata cijelog ljeta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Veliki uspjeh srpske atletičarke na takmičenju u Lozani.

Adriana Vilagoš prva u Dijamantskoj ligi Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je prvo mjesto u disciplini bacanje koplja na mitingu Dijamantske lige u Lozani. Veliki uspjeh ostvarila je hicem od 63,02 metra, a iza nje su bile rivalke Žo-Ane Plesis iz Južne Afrike sa rezultatom 58,89, kao i Grkinja Elina Cengo, sa hicem od 58,82.

Vilagoš je jedina prebacivala kopljem 60 metara, i to četiri puta, u svakoj seriji izuzev pete i šeste. Ovo je bio njen učinak po serijama:

  • Prva serija: 62,83 m
  • Druga serija 60,32 m
  • Treća serija 63.02 m
  • Četvrta serija 60,47 m
  • Peta serija 50,33 m
  • Šesta serija x

Najbolji Adrianin rezultat ove sezone je 67,22, što pokazuje još koliki je njen prostor za napredak pred Svjetsko prvenstvo u Japanu od 13. do 21. septembra. Sličnu dominaciju pokazala je i na nedavnom Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Norveškoj, na kojem je takođe osvojila zlato, hicem od 62,41 metar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adriana Vilagoš Atletika Dijamantska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC