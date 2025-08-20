Nema bolje od Adriane Vilagoš, osvojila i Dijamantsku ligu: Dominira gdje god se pojavi i niže zlata cijelog ljeta

Veliki uspjeh srpske atletičarke na takmičenju u Lozani.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je prvo mjesto u disciplini bacanje koplja na mitingu Dijamantske lige u Lozani. Veliki uspjeh ostvarila je hicem od 63,02 metra, a iza nje su bile rivalke Žo-Ane Plesis iz Južne Afrike sa rezultatom 58,89, kao i Grkinja Elina Cengo, sa hicem od 58,82.

Vilagoš je jedina prebacivala kopljem 60 metara, i to četiri puta, u svakoj seriji izuzev pete i šeste. Ovo je bio njen učinak po serijama:

Prva serija: 62,83 m

Druga serija 60,32 m

Treća serija 63.02 m

Četvrta serija 60,47 m

Peta serija 50,33 m

Šesta serija x

Najbolji Adrianin rezultat ove sezone je 67,22, što pokazuje još koliki je njen prostor za napredak pred Svjetsko prvenstvo u Japanu od 13. do 21. septembra. Sličnu dominaciju pokazala je i na nedavnom Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Norveškoj, na kojem je takođe osvojila zlato, hicem od 62,41 metar.