Na predstojećem evroligaškom derbiju između Partizana i Crvene zvezde u Areni biće i pristalice crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom vkečitom derbiju. Biće to u 15. kolu Evrolige u Areni i meč se igra u petak (20.30 časova), a crno-bokeli su domaćini u tom meču. Na tribinama će se naći i pristalice crveno-bijelih.

Kako MONDO nezvanično saznaje u pitanju je razmjena karata između navijačkih grupa. Očekuje se da će Zvezda dobiti 1.000 karata za predstojeći derbi i da će isto da se dogodi u drugom dijelu sezone kada 2. aprila Zvezda bude domaćin (20 časova).

Vidi opis Navijači Zvezde dolaze na derbi sa Partizanom: Otkrivamo koliko karata će dobiti u Areni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 29 / 29

Kada je u pitanju stanje na tabeli Zvezda je poslije 14 kola na trećem mjestu sa skorom 9-5, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5-9. U prethodnoj rundi crveno-bijeli su izgubili od Barselone kod kuće, dok su crno-bijeli u Areni pobijedili minhenski Bajern.

Poznato je i da će Partizan na derbiju voditi Mirko Ocokoljić i da crno-bijeli traže trenera poslije odlaska Željka Obradovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!