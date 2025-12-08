logo
Navijači Zvezde dolaze na derbi sa Partizanom: Otkrivamo koliko karata će dobiti u Areni

Autor Dragan Šutvić
Na predstojećem evroligaškom derbiju između Partizana i Crvene zvezde u Areni biće i pristalice crveno-bijelih.

Navijači Crvene zvezde dolaze na derbi protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom vkečitom derbiju. Biće to u 15. kolu Evrolige u Areni i meč se igra u petak (20.30 časova), a crno-bokeli su domaćini u tom meču. Na tribinama će se naći i pristalice crveno-bijelih.

Kako MONDO nezvanično saznaje u pitanju je razmjena karata između navijačkih grupa. Očekuje se da će Zvezda dobiti 1.000 karata za predstojeći derbi i da će isto da se dogodi u drugom dijelu sezone kada 2. aprila Zvezda bude domaćin (20 časova).

Kada je u pitanju stanje na tabeli Zvezda je poslije 14 kola na trećem mjestu sa skorom 9-5, dok je Partizan na 16. poziciji sa skorom 5-9. U prethodnoj rundi crveno-bijeli su izgubili od Barselone kod kuće, dok su crno-bijeli u Areni pobijedili minhenski Bajern.

Poznato je i da će Partizan na derbiju voditi Mirko Ocokoljić i da crno-bijeli traže trenera poslije odlaska Željka Obradovića.

