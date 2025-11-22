Pojavile su se najnovije projekcije za plej-of Evrolige i trenutno je Crvena zvezda bliža prolasku dalje od Partizana.
Završeno je 12. kolo Evrolige i objavljene su nove projekcije za plej-of. Kada su u pitanju promjene u samom vrhu, za četiri najbolja tima, jedina "izmjena" je to što je na četvrtu poziciju ušao Monako, a sa nje je spala Crvena zvezda koja je sada šesta. Trenutno je tim Saše Obradovića u mnogo boljoj situaciji od ekipe Željka Obradovića.
Zvezda je šesta i projekcije "Figure8ht" kažu da ima 39 odsto šansi da uđe u top4, 58 odsto za top6 i 86 odsto da se nađe u top10. Da podsjetimo, prvih šest pozicija vodi direktno u plej-of, dok timovi od 7. do 10. mjesta igraju u plej-inu.
Najnovije projekcije za plej-of Evrolige: Crvena zvezda pri vrhu, Partizanu minimalne šanse
Partizan je trenutno na 17. mjestu po projekcijama i ima 0.3 odsto da se nađe u top4, 1 odsto da bude u top6 i samo 9 odsto da bude među 10 najboljih i da dođe bar do plej-ina.
EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 12/38
Nearly one-third of the EuroLeague regular season is complete, and the top 10 teams are starting to stand out.
Change in Top 4:
IN: Monaco
OUT: Crvena Zvezda
No changes in Top 6 or Top 10…
Kada je u pitanju stvarno stanje na tabeli Hapoel je prvi sa skorom 9-3, dok po 8-4 imaju Olimpijakos, Zvezda i Panatinaikos, ispod njih sa 7-5 su Žalgiris, Monako, Valensija, Fenerbahče i Barselona. Partizan je na 18. poziciji sa skorom 4-8, a iza su samo Makabi i Asvel sa po 3-9.
Šta kaže statistika?
EuroLeague 2025-26: Efficiency Landscape - Last 8 Rounds (Rounds 5 to 12)
Net Rating:
1⃣ Hapoel Tel-Aviv
2⃣ Crvena Zvezda
3⃣ Olympiacos
Offensive Rating:
1⃣ Hapoel Tel-Aviv
2⃣ Panathinaikos
3⃣ EA7 Milano
Defensive Rating:
1⃣ Crvena Zvezda
2⃣ Fenerbahce…
Napredna statistika koju je objavila stranica "Clutch data" za period od 5. do 12. kola Evrolige kaže da je Zvezda u samom vrhu po Net rejtingu i da je prva po defanzivnom rejtingu.
Zanimljivo je i da je Olimpijakos iza Zvezde u oba slučaja i da će upravo ta dva kluba da odmjere snage u Areni 26. novembra (19.30 časova).
