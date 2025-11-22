Pojavile su se najnovije projekcije za plej-of Evrolige i trenutno je Crvena zvezda bliža prolasku dalje od Partizana.

Izvor: MN PRESS

Završeno je 12. kolo Evrolige i objavljene su nove projekcije za plej-of. Kada su u pitanju promjene u samom vrhu, za četiri najbolja tima, jedina "izmjena" je to što je na četvrtu poziciju ušao Monako, a sa nje je spala Crvena zvezda koja je sada šesta. Trenutno je tim Saše Obradovića u mnogo boljoj situaciji od ekipe Željka Obradovića.

Zvezda je šesta i projekcije "Figure8ht" kažu da ima 39 odsto šansi da uđe u top4, 58 odsto za top6 i 86 odsto da se nađe u top10. Da podsjetimo, prvih šest pozicija vodi direktno u plej-of, dok timovi od 7. do 10. mjesta igraju u plej-inu.

Vidi opis Najnovije projekcije za plej-of Evrolige: Crvena zvezda pri vrhu, Partizanu minimalne šanse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je trenutno na 17. mjestu po projekcijama i ima 0.3 odsto da se nađe u top4, 1 odsto da bude u top6 i samo 9 odsto da bude među 10 najboljih i da dođe bar do plej-ina.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 12/38



Nearly one-third of the EuroLeague regular season is complete, and the top 10 teams are starting to stand out.



Change in Top 4:

IN: Monaco

OUT: Crvena Zvezda



No changes in Top 6 or Top 10…pic.twitter.com/lYQEeHx0x2 — Figurei8ht (@Figurei8ht)November 22, 2025

Kada je u pitanju stvarno stanje na tabeli Hapoel je prvi sa skorom 9-3, dok po 8-4 imaju Olimpijakos, Zvezda i Panatinaikos, ispod njih sa 7-5 su Žalgiris, Monako, Valensija, Fenerbahče i Barselona. Partizan je na 18. poziciji sa skorom 4-8, a iza su samo Makabi i Asvel sa po 3-9.

Šta kaže statistika?

EuroLeague 2025-26: Efficiency Landscape - Last 8 Rounds (Rounds 5 to 12)



Net Rating:

1⃣ Hapoel Tel-Aviv

2⃣ Crvena Zvezda

3⃣ Olympiacos



Offensive Rating:

1⃣ Hapoel Tel-Aviv

2⃣ Panathinaikos

3⃣ EA7 Milano



Defensive Rating:

1⃣ Crvena Zvezda

2⃣ Fenerbahce…pic.twitter.com/KTmXsF2KYq — Clutch Data (@clutchdata_)November 22, 2025

Napredna statistika koju je objavila stranica "Clutch data" za period od 5. do 12. kola Evrolige kaže da je Zvezda u samom vrhu po Net rejtingu i da je prva po defanzivnom rejtingu.

Zanimljivo je i da je Olimpijakos iza Zvezde u oba slučaja i da će upravo ta dva kluba da odmjere snage u Areni 26. novembra (19.30 časova).

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:07 Karlik Džouns posle meča Partizan Fenerbahče Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)