Najnovije projekcije za plej-of Evrolige: Crvena zvezda pri vrhu, Partizanu minimalne šanse

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Pojavile su se najnovije projekcije za plej-of Evrolige i trenutno je Crvena zvezda bliža prolasku dalje od Partizana.

Projekcije za evroligu zvezda u plej of partizan daleko Izvor: MN PRESS

Završeno je 12. kolo Evrolige i objavljene su nove projekcije za plej-of. Kada su u pitanju promjene u samom vrhu, za četiri najbolja tima, jedina "izmjena" je to što je na četvrtu poziciju ušao Monako, a sa nje je spala Crvena zvezda koja je sada šesta. Trenutno je tim Saše Obradovića u mnogo boljoj situaciji od ekipe Željka Obradovića.

Zvezda je šesta i projekcije "Figure8ht" kažu da ima 39 odsto šansi da uđe u top4, 58 odsto za top6 i 86 odsto da se nađe u top10. Da podsjetimo, prvih šest pozicija vodi direktno u plej-of, dok timovi od 7. do 10. mjesta igraju u plej-inu.

Partizan je trenutno na 17. mjestu po projekcijama i ima 0.3 odsto da se nađe u top4, 1 odsto da bude u top6 i samo 9 odsto da bude među 10 najboljih i da dođe bar do plej-ina.

Kada je u pitanju stvarno stanje na tabeli Hapoel je prvi sa skorom 9-3, dok po 8-4 imaju Olimpijakos, Zvezda i Panatinaikos, ispod njih sa 7-5 su Žalgiris, Monako, Valensija, Fenerbahče i Barselona. Partizan je na 18. poziciji sa skorom 4-8, a iza su samo Makabi i Asvel sa po 3-9.

Šta kaže statistika?

Napredna statistika koju je objavila stranica "Clutch data" za period od 5. do 12. kola Evrolige kaže da je Zvezda u samom vrhu po Net rejtingu i da je prva po defanzivnom rejtingu.

Zanimljivo je i da je Olimpijakos iza Zvezde u oba slučaja i da će upravo ta dva kluba da odmjere snage u Areni 26. novembra (19.30 časova).

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

