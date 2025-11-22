logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Održan sastanak Željka Obradovića i Ostoje Mijailovića u Partizanu 1

Održan sastanak Željka Obradovića i Ostoje Mijailovića u Partizanu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Održan je sastanak u Partizanu poslije poraza od Fenerbahčea i na njemu su bili trener Željko Obradović i predsjednik Ostoja Mijailović uz direktore i stručni štab.

Sastanak u partizanu obradovic i mijailovic pricali Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Fenerbahčea u Areni (99:87) i bio je to osmi poraz crno-bijelih u 12. kolu Evrolige. Ekipa je u padu, vidi se to i po rezultatima i stanju na tabeli, pa je dan kasnije održan sastanak u klubu.

Prema nezvaničnim informacijama MONDA u pitanju je bio sastanak na kom su prisustvovali predsjednik kluba Ostoja Mijailović, trener Željko Obradović, kao i članovi stručnog štaba i direktori kluba. Svi oni razgovarali su o trenutnom stanju, dešavanjima u klubu i slabijim rezultatima.

Sastanak nije predugo trajao, pošto je Obradović i na konferenciji saopštio da će trening da bude u 12 sati, tako da se ne očekuju nikakva saopštenja niti neke važne odluke poslije sastanka. Partizan će morati što prije da se podigne, pošto slijedi prvo meč u ABA ligi sa Studentskim centrom, a onda gostovanje u Atini ekipi Panatinaikiosa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:31
Zvižduci za igrače Partizana
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović Ostoja Mijailović Evroliga

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Kakav sastanak, uzmi pare i razguli, pusti djecu da igraju, ne teroriši ih više

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC