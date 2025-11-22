Održan sastanak Željka Obradovića i Ostoje Mijailovića u Partizanu

Održan je sastanak u Partizanu poslije poraza od Fenerbahčea i na njemu su bili trener Željko Obradović i predsjednik Ostoja Mijailović uz direktore i stručni štab.
Partizan je izgubio od Fenerbahčea u Areni (99:87) i bio je to osmi poraz crno-bijelih u 12. kolu Evrolige. Ekipa je u padu, vidi se to i po rezultatima i stanju na tabeli, pa je dan kasnije održan sastanak u klubu.
Prema nezvaničnim informacijama MONDA u pitanju je bio sastanak na kom su prisustvovali predsjednik kluba Ostoja Mijailović, trener Željko Obradović, kao i članovi stručnog štaba i direktori kluba. Svi oni razgovarali su o trenutnom stanju, dešavanjima u klubu i slabijim rezultatima.
Sastanak nije predugo trajao, pošto je Obradović i na konferenciji saopštio da će trening da bude u 12 sati, tako da se ne očekuju nikakva saopštenja niti neke važne odluke poslije sastanka. Partizan će morati što prije da se podigne, pošto slijedi prvo meč u ABA ligi sa Studentskim centrom, a onda gostovanje u Atini ekipi Panatinaikiosa.
