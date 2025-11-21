logo
Tabela poslije poraza Partizana i Zvezde: Evo kako sada stoje "vječiti" u Evroligi

Tabela poslije poraza Partizana i Zvezde: Evo kako sada stoje "vječiti" u Evroligi

Autor Mladen Šolak
0

Partizan i Zvezda izgubili su mečeve 12. kola Evrolige

Tabela evrolige poslije poraza partizana I zvezde Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda doživjeli su poraze u Evroligi ovog petka i nisu popravili svoje pozicije na tabeli Evrolige. Crno-bijeli su na domaćem terenu izgubili od šampiona Evrope Fenerbahčea, koji je kontrolisao rezultat od početka do kraja, a crveno-bijeli su pali u Španiji, ispuštenom šansom da pobijede u akciji Nikole Kalinića i Kodija Milera-Mekintajera u posljednjim sekundama.

Nakon takvih epiloga, Partizan ima skor 4-8 i na začelju je tabele ispred Makabija i ASVEL-a koji imaju učinak 3-9, dok je Zvezda prepustila Hapoelu (9-3) da bude sam na prvom mjestu. Crveno-bijeli sada dijele skor 8-4 sa Olimpijakosom i Panatinaikosom.

Pogledajte tabelu.



Standings provided by Sofascore

U sljedećem kolu Partizan će gostovati Panatinaikosu u utorak, 25. novembra, dok će Zvezda dan kasnije dočekati Olimpijakos u Beogradskoj areni.

(MONDO)

