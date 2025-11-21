Zvezda ispustila Valensiju u drami: Kalinić i Mekintajer prosuli napad za pobjedu

Crvena zvezda izgubila od Valensije u Španiji, u utakmici u kojoj su imali napad za pobjedu, ali Kalinić i Mekintajer nisu izveli aut kako su željeli.

Izvor: METLAS/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda izgubila je na gostovanju Valensiji u dramatičnoj završnici, u kojoj je imala napad za izjednačenje ili produžetak. Tačnije, imala je dva takva napada - u prvom je Džered Batler dugo driblao loptu i nije napravio prednost na 6,7 sekundi do kraja, a u drugom Nikola Kalinić i Kodi Miler-Mekintajer nisu izveli loptu iz auta kako su željeli.

Pri vođstvu Valensije 75:73, Nikola Kalinić je bacio loptu u aut ispod koša Valensije, zbog pogrešne procjene da će Mekintajer ići na polaganje za izjednačenje i produžetak. Za to vrijeme, Amerikanac je trčao pred njim paralelno sa aut-linijom, po svemu sudeći sa namjerom da šutne trojku za pobjedu iz lijevog ugla, nakon što ih je večeras pogodio pet.

Ni jedno, ni drugo nije izvedeno, već je Valensija dobila pobjedu "na tacni" i ostvarila ju je iako je Met Kostelo iskoristio samo jedno slobodno bacanje. Zvezda je potom imala malo više od dvije sekunde da uputi posljednji šut, Mekintajer je šutirao sa više od 10 metara i nije pogodio za izjednačenje.

Crveno-bijeli su tako ostali bez velike pobjede u gostima, protiv tima koji je tradicionalno nepobjediv pred svojim navijačima. Bila je to velika prilika za Beograđane i velika partija Mekintajera, koji je ubacio 23 poena uz šut za tri poena 5/8 do posljednjeg pokušaja, koji nije bilo realno da pogodi.

Poslije utakmice u "Fonteti" u kojoj su ekipe ulaze u faze u kojima nisu promašivale, a onda u kojima nisu mogle da "kupe" koš, Zvezda je ostala na drugom mjestu tabele Evrolige, sa skorom 8-4 i sa trijumfom manje od vodećeg Hapoela (9-3). Sa druge strane, Valensija je na učinku 7-5 poslije velike drame i jedne od uzbudljivijih utakmica evroligaške sezone.

Valensija: Badio 16, Tejlor 12, Puerto 6, Ruvers 7, Pradilja 5, Lopez-Arostegi, Ki 4, Montero 10, Mur 3, Sako, Tompson 5, Kostelo 8

Zvezda: Miler-Mekintajer 23 (5/9 za tri), Plavšić, Miljenović, Batler 8, Davidovac, Kalinić 7, Dobrić, Motijunas 7, Nvora 14, Odželej 8, Moneke 6, Dos Santos.