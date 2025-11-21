Zvezda ispustila Valensiju u drami: Kalinić i Mekintajer prosuli napad za pobjedu

Crvena zvezda izgubila od Valensije u Španiji, u utakmici u kojoj su imali napad za pobjedu, ali Kalinić i Mekintajer nisu izveli aut kako su željeli.
Crvena zvezda izgubila je na gostovanju Valensiji u dramatičnoj završnici, u kojoj je imala napad za izjednačenje ili produžetak. Tačnije, imala je dva takva napada - u prvom je Džered Batler dugo driblao loptu i nije napravio prednost na 6,7 sekundi do kraja, a u drugom Nikola Kalinić i Kodi Miler-Mekintajer nisu izveli loptu iz auta kako su željeli.
Pri vođstvu Valensije 75:73, Nikola Kalinić je bacio loptu u aut ispod koša Valensije, zbog pogrešne procjene da će Mekintajer ići na polaganje za izjednačenje i produžetak. Za to vrijeme, Amerikanac je trčao pred njim paralelno sa aut-linijom, po svemu sudeći sa namjerom da šutne trojku za pobjedu iz lijevog ugla, nakon što ih je večeras pogodio pet.
Ni jedno, ni drugo nije izvedeno, već je Valensija dobila pobjedu "na tacni" i ostvarila ju je iako je Met Kostelo iskoristio samo jedno slobodno bacanje. Zvezda je potom imala malo više od dvije sekunde da uputi posljednji šut, Mekintajer je šutirao sa više od 10 metara i nije pogodio za izjednačenje.
Crveno-bijeli su tako ostali bez velike pobjede u gostima, protiv tima koji je tradicionalno nepobjediv pred svojim navijačima. Bila je to velika prilika za Beograđane i velika partija Mekintajera, koji je ubacio 23 poena uz šut za tri poena 5/8 do posljednjeg pokušaja, koji nije bilo realno da pogodi.
Poslije utakmice u "Fonteti" u kojoj su ekipe ulaze u faze u kojima nisu promašivale, a onda u kojima nisu mogle da "kupe" koš, Zvezda je ostala na drugom mjestu tabele Evrolige, sa skorom 8-4 i sa trijumfom manje od vodećeg Hapoela (9-3). Sa druge strane, Valensija je na učinku 7-5 poslije velike drame i jedne od uzbudljivijih utakmica evroligaške sezone.
Valensija: Badio 16, Tejlor 12, Puerto 6, Ruvers 7, Pradilja 5, Lopez-Arostegi, Ki 4, Montero 10, Mur 3, Sako, Tompson 5, Kostelo 8
Zvezda: Miler-Mekintajer 23 (5/9 za tri), Plavšić, Miljenović, Batler 8, Davidovac, Kalinić 7, Dobrić, Motijunas 7, Nvora 14, Odželej 8, Moneke 6, Dos Santos.
40' Mekintajer ne pogađa daleku trojku, poraz Zvezde
Crveno-bijeli su izgubili u "Fonteti" u dramatičnoj završnici, 73:76!
Kostelo je iskoristio jedno bacanje
Zvezda ima 2,3 sekunde i gubi 73:76
Kalinić baca loptu u aut, Valensija pred pobjedom
Loše je izveo Nikola Kalinić loptu iz auta, predaleko od Mekintajera koji je bio u prodoru i Valensija ima loptu na 3,9 sekundi do kraja.
Zvezda ima 6,7 sekundi napada za pobjedu!
Saša Obradović zove tajm-aut, poslije kojeg će crveno-bijeli izvesti iz polja napada.
40' Zvezda propušta šanse, Mekintajer, pa Batler!
Mekintajer je krenuo na prodor i promašio, a onda je Zvezda imala napad za pobjedu, ali je Batleru Tejlor ukrao loptu! Tejlor je viši 7 centimetara od Batlera i skakaće za mrtvu loptu na centru na 9,6 sekundi do kraja
40' Zvezda na minus 2 i ima loptu!
Moneke se "upisuje" u 40. minutu, Kamerom Tejlor pravi korake, Zvezda kreće u napad pri zaostatku 73:75
Moneke gubi skok od 8 cm nižeg, Valensija na plus 4
Badio (191 cm) je dobio duel za "mrtvu loptu" protiv Monekea (199), a Tejlor je to iskoristio da odmakne Valensiju na mirnijih "plus 4" (75:71). Saša Obradović je pozvao tajm-aut pred početak posljednjeg minuta.
39' Jeftin, jeftin faul Monekea
Daleko od koša, u borbi za poziciju na distanci. Dva bacanja izveo je Badio i iskoristio jedno - Valensija vodi 73:71.
39' Opet Mekintajer, Zvezda je na minus 1!
Odabrao je ovog puta prodor i ubacio svoj 23. poen!
37' Mekintajer poentira, ali Badio ne promašuje trojke
Zvezdin plejumejker poentira poslije ofanzivnog skoka, a Valensija ekspresno uzvraća trojkom za "plus 5" (72:67).
36' Nvora ne pogađa trojku
Nvora promašuje šut za tri, dok Valensija ima vođstvo "plus 4" (69:65) i kreće u napad.
35' Moneke srlja u kontri, Zvezda propušta šansu
Valensija to kažnjava trojkom Puerta za vođstvo 69:65.
35' Mali predah, Valensija opet vodi
Ekipe se konstantno smjenjuju u vođstvu, pa je Met Kostelo sada pogodio za prednost domaćih 66:65. Ekipe idu na prvi tajm-aut u posljednjoj dionici.
Peta trojka Mekintajera, Zvezda vodi!Izvor: MN PRESS
Njegov 19. poen i prednost 65:64 za crveno-bijele u 34. minutu
33' Kalinić za Nvoru, poen razlike!
Oporavljeni Džordan Nvora dao je prve poene u drugom dijelu meča u kontri. Očekuje se njegova velika uloga u posljednjih sedam i po minuta.
32' Jeftin faul Batlera, častio Valensiju bacanjima
Tejlor je iskoristio sva tri slobodna bacanja, za vođstvo Španaca 63:60
Rovovska borba u 4/4
Počelo je rafalima na obje strane, a sada nijedan tim ne može da pogodi u izuzetnoj borbi na obje strane.
Poslije 3/4, neriješeno!
Valensija - Zvezda 60:60! Još 10 minuta velike borbe
Badio ubacuje jako tešku trojku, Valensija vodi
Ubacio je Badio (191 cm) trojku preko Odželeja, da vrati Valensiji prednost na 60:58. Deseta smjena ekipa u vođstvu.
27' Kakva trojka Mekintajera!
Zvezda vodi 55:54 nakon napada u kojem nije imala ideju, ali jeste samouvjerenog plejmejkera.
26' Kalinić opet u raspravi sa sudijama, Obradović ga kritikuje
Rizikuje lider crveno-bijelih da dobije još jednu tehničku i da bude isključen. Tehničku je dobila klupa Zvezde.
16' Utakmica zastala zbog video-snimaka
Sudije u nekoliko situacija provjeravaju odluke kraj video-ekrana. Sada gledaju da li je bio "act of violence" pri faulu na Nikoli Kaliniću. Zvezda i dalje vodi 53:52, a obje ekipe su ispunile bonus.
Zvezda vodi u Valensiji, plešu crveno-bijeli!
Motijunas je asistirao Kaliniću u reketu, a on je poentirao za 53:52! Rezultat u 3/4 je 14:3!
Savršena četiri minuta Zvezde, poen razlike!
Samo je poen razlike sada, jer je Kalinić uhvatio loptu na ofanzivni skok, a Batler piruetom asistirao Motijunasu. Valensija vodi 52:51, a trenutni rezultat u 3/4 je 12:3 za Zvezdu.
Zvezda je na minus 3!
Moneke iza leđa baca loptu Batleru, a on pogađa iz ugla za samo tri razlike, 52:49 za Valensiju.
21' Kalinić otvara 3/4 trojkom
Zvezda ima napad za smanjenje zaostatka od "minus 8". I u napadu i u odbrani veliki doprinos daje Motijunas.
"Ne možemo ovako protiv Valensije"
"Ne možemo da igramo ako gubimo lopte iz kojih direktno primamo poene. I nije samo to, moramo biti tvrđi u kontaktu protiv ovakve ekipe", rekao je u poluvremenu Saša Obradović.
Na poluvremenu Valensija vodi 49:39
Poslije niza lakih poena u drugoj četvrtini, španski tim ju je dobio 23:13 i zato vodi 10 razlike na pauzi. Zvezda je izgubila 10 lopti.
Valensija: Badio 9, Tejlor 7, Ruvers 4, Pradilja 5, Ki 2, Montero 10, Mur 3, Tompson 4, Kostelo 5.
Zvezda: Mekintajer 11 (3/5 za tri), Batler 5, Motijunas 3, Nvora 12, Odželej 6, Moneke 2.
10' Batler gubi loptu, već 10. Zvezdina greška
Valensija prvi put ima dvocifrenu prednost poslije zakucavanja - 49:39
Nvora drži Zvezdu u igri, 43:39
Džordan Nvora sada je poentirao poslije prodora, uz prekršaj. Ubacio je već 12 poena.
18' Valensija na "plus 7" poslije trojke uz faul
Montero je pogodio troju, a centar Valensije Kostelo iznudio je faul pod košem, pa je ostala lopta za Špance.
18' Nvora smanjuje vođstvo Španaca, 40:34
Đosep Puerto, kapiten Valensije, žalio se na odluku sudije posle dosuđenog faula na Nvori. Nigerijca to nije izbacilo iz ritma.
15' Tehnička za Kalinića, najveće vođstvo ValensijeIzvor: TV Arena sport/screenshot
Teško je bilo vidjeti kontakt zbog kojeg su sudije dosudile Kalinićev prekršaj na Muru. Nije uspio da se smiri poslije toga već je ponovo dobio tehničku zbog svađe sa sudijama, kao i na prošlom meču, protiv Cedevita Olimpije. Valensija vodi 37:30. Zvezda ima već devet izgubljenih lopti.
14' Moneke za "minus 1" sa linije penala
Prvi "tvrđi" period meča, u kojem nema pogodaka u nizu ni sa jedne strane. Čima Moneke je iskoristio slobodno bacanje da vrati Zvezdi poen zaostataka. Obradović je vratio Mekintajera na teren umjesto Jaga.
12' Valensija kažnjava Jagove greške
Zvezdin Brazilac nije poentirao poslije prodora, a potom je Darijus Tompson presjekao njegovo dodavanje i pogodio u kontranapadu za vođstvo Španaca 30:28. Trener Zvezde Saša Obradović reagovao je tajm-autom.
Nvora pogađa trojku, neriješeno je poslije 1/4Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia
Haime Pradilja "vezao" pet poena za Valensiju, a Džordan Nvora nije dopustio da ga promašeni zicer izbaci iz ritma. Već u sljedećem napadu pogodio je svoju prvu trojku - Zvezdinu šestu.
8' Nvora se vratio, Odželej donio vođstvo
Valensija je ispunila bonus, a Semi Odželej je iskoristio to da poslije ofanzivnog skoka vrati prednost Beograđanima, 21:19.
6' Zvezda vodi, Batler ubacuje trojku!
Još jedna trojka crveno-bijelih, za vođstvo 17:13. Valensija dodaje gas, a Zvezda je prati!
5' Izjednačenje, Motijunas za 11:11
Zvezda je prvi put izjednačila od starta, prvu trojku ubacuje centar Donatas Motijunas.
5' Mekintajer ubacio prvih 8 poena Zvezde
Žan Montero, reprezentativac Dominikanske Republike, pogađa treću trojku Valensije u prvih pet minuta. Na drugoj strani, Mekintajer prodire i poentira o tablu.
4' Mekintajer "vezuje" trojke, 8:6 za ValensijuIzvor: MN PRESS
Jedna, pa druga, u uzastopnim napadima, za Zvezdin posjed zaostatka.
3' Kaliniću "iscurila" trojka iz obruča
Valensija vodi 5:0, a prvi napadi pokazuju kakav je ofanzivan tim Valensija. Praktično svi igrači šutiraju u prvim sekundama napada. Svako kome se ukaže iole prostora da se namjesti i šutira.
1' Meč je počeo, Met Kostelo pogađa trojku
Centar Valensije ušao je u meč trojkom za vođstvo 3:0 u punoj "Fonteti".
Ovo je sastav Zvezde!Izvor: kk crvena zvezda
Džordan Nvora i Čima Moneke vratili su se u tim.
Veliki trener vodi ValensijuIzvor: MN PRESS
Trofejni trener Valensije Pedro Martinez velika je snaga večerašnjeg Zvezdinog rivala. Jedan je od najboljih španskih stručnjaka, šampion ACB lige sa Valensijom iz 2017, osvajač Superkupa Španije, Kupa Radivoja Koraća...
Upoznajte lidere Valensije, snaga je u spoljnoj liniji
Najveći indeks korisnosti u Evroligi ove sezone ima Omari Mur (25 godina) - 14,2. On je bek koji je stigao ovog ljeta iz Darušafake. Prosječno postiže 13 poena i najbolji je strijelac ekipe.
Uz njega, veoma efikasan je plejmejker Darijus Tompson sa 13,8 poena po meču. On je bivši igrač Efesa, Baskonije, Lokomotive Kubanj... Takođe, prvi je asistent ekipe sa 3,8 asistencija po utakmici.
Uz njih, efikasan je i rezervni bek iz Senegala Branku Badijo (11,5 poena po meču), kao i krilo Kameron Tejlor sa 10,4 poena po utakmici. Takođe, jako je važno naglasiti da se vraća Žan Montero, vjerovatno najbolji "spoljni" igrač španskog tima.
Valensija ne gubi na svom terenu
Kada igra pred svojim navijačima, Valensija ne gubi utakmice u Evroligi.
Devonte Grejem sa timom u ŠpanijiIzvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
Amerikanac Devonte Grejem je sa Zvezdom u Valensiji, mada je trener crveno-bijelih Saša Obradović najavio da će on biti uz tim, ali da neće nastupati.
Dobro došli u tekstualni prenos
Crvena zvezda (8-3) od 21 čas gostuje Valensiji (6-5) u "Fonteti", gdje želi da zadrži korak sa vodećim Hapoelom i da ostane na vrhu tabele Evrolige. Dočekajte i ispratite meč uz MONDO.
