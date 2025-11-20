Saša Obradović otkrio ko neće igrati protiv Valensije: Trenira sa ekipom, ali će ga Zvezda još čekati

Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio je da Devonte Grejem neće igrati protiv Valensije u Evroligi, u petak uveče.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Valensije u petak uveče, a ni na tom meču na terenu neće biti Devonte Grejem. Trener crveno-bijelih Saša Obradović otkrio je kakva je situacija sa povredama u njegovom timu, kao i da Amerikanac koji je ljetos stigao da bude jedan od lidera tima i dalje ne može na parket.

Pred gostovanje u Španiji sa ekipom su trenirali Džordan Nvora i Čima Moneke, pa bi oni mogli da dobiju minute u Valensiji, ali to nije slučaj sa Grejemom. Na debitantski nastup beka u Evroligi navijači Zvezde će morati još da sačekaju, a mnogi od njih se nadaju da bi naredne nedjelje u duplom kolu Obradović mogao da ima još više igrača u konkurenciji:

Uskoro opširnije...

