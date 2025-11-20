Džordan Nvora se vratio u tim Crvene zvezde: "Ne letimo jer još ništa nismo uradili"

Džordan Nvora ne leti, lako mu je da shvati da Crvena zvezda uprkos tome što je na vrhu tabele u Evroligi još ništa nije uradila.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Sjajno je počeo sezonu Džordan Nvora, ali se onda povrijedio i nije ga bilo od meča sa Baskonijom. Propustio je sedam mečeva, ali sada u petak od 21 čas očekuje se da zaigra u meču sa Valensijom.

"Jako sam uzbuđen. Moji saigrači su odradili sjajan posao, tim je ostao u formi i pobijeđivao je. Imao sam vremena da se oporavim. Sada se osjećam bolje, jako sam uzbuđen što se vraćam", rekao je on i osvrnuo se na pitanje da li je trenutno na 100 odsto spremnosti.

"Polako idem ka tome. Dovoljno sam spreman da igram, to ću reći. Nemam ograničenje minuta koje mogu da igram, kada igram ja želim da igram 100 odsto."

Bez njega je tim igrao sjajno

Pogledajte 00:34 Nvora i Moneke na treningu Zvezde Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Bilo je sjajno! Momci se uklapaju, igraju sjajno, odbrana je fantastična. Poštujemo naše principe, momci znaju svoje uloge i nadamo se da ćemo nastaviti i spremiti se za utakmice u gostima", rekao je o igri svog tima bez njega.

Nigerijac koji je u dosadašnjem dijelu sezone bilježio skoro 20 poena po meču sada je istakao da je lako da on i saigrači ostanu na zemlji uprkos seriji pobjeda.

"Samo idemo meč po meč. Kao da nije odigran nijedan meč. Svaka utakmica je jednako bitna. Lako je ostati na zemlji, Još uvijek nismo uradilli, imamo naše ciljeve koji su pred nama. Naravno uvijek je lijepo pobijediti, Samo pratimo kako teku utakmice. Imamo mnogo talenta u ovom timu, zavisi od toga koga krene. Momci imaju svoje uloge, samo treba da nastavimo tako", završio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:33 Džordan Nvora izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)