Kada se vraća Džoel Bolomboj? Saša Obradović nikad direktniji, ima šta da zamjeri i Džordanu Nvori

Trener Crvene zvezde Saša Obradović traži vojnički pristup, ali je svjestan da u timu ima igrače koji su navikli na drugačiji princip rada.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trener Crvene zvezde Saša Obradović ima veliki broj povrijeđenih igrača, a navijači ne mogu da dočekaju povratak vjernog vojnika Džoela Bolomboja. Hasijel Rivero je doživeo tešku povredu na startu sezone, nedavno mu se priključio i Ebuka Izundu, dok crveno-bijeli na centarskoj poziciji imaju Donatasa Motiejunasa i Uroša Plavšića. Čeka se povratak Džordana Nvore za koga Obradović kaže da mora mnogo da radi na detaljima...

Bolomboj je surovi profesionalac, kada nikome nije išlo, izgarao je na terenu, ali je prošle sezone doživio nezgodnu povredu i očekuje se da u januaru ponovo zauzme svoje mjesto u timu.

"Sigurno je on bio i faktor, u dobru i u zlu, dosta loših stvari se dešavalo. Jedan je od igrača s kojima sam, naravno, obavio razgovor, ima jako veliku želju da dođe i da doprinese. Mislim da je profil njegov i kao ličnosti, a i kao igrača, super fit za ovu ekipu. a nadamo se normalno da će da dođe u dobrom zdravstvenom stanju i da će to da se održi. Normalno, Bolomboj je sa nama tamo negdje u januaru, mi treba do januara i da igramo, a kad bude došao, treba da se adaptira i da da fizički dođe, na kraju krajeva, ipak je to velika pauza bila, iako svi mi govore da je možda najbolji profesionalac koji je bio ovdje i da uopšte ne treba da se razmišlja da će da dođe u dobroj fizičkoj spremi. Samo slijedi dio adaptacije na tim i sve ostalo, nadam se da neće biti drugačije", rekao je Obradović u intervjuu za "Sportal".

Džordan Nvora je takođe doživio povredu i nema ga na terenu već dvije nedjelje. Obradović kaže da je on specifičan igrač i da će morati da poradi na detaljima.

"Pa i on je dobro različit u odnosu na "superatlete". Znači ono što on ima, a i neko razumijevanje, malo se kosi sa ovim da dolazi iz kuće trenera, barem u nekim fazama igre (smijeh). Mislim da, gledajući Zvezdu prije nego što sam došao, prilično me je nervirao u odnosu na neku indolentnost u nekim fazama. Pa čak, mislim da i tu isto te neke stvari, veliki koledž... Razmišljao sam malo, čekaj on ne reaguje na strani pomoći, na lopti kad igra, vrlo je negde onako ležeran. "Hoću malo da zakrviš, da budeš malo čvršći, da budeš malo rezistentniji", ali prije svega, on je jedan super dečko. Fenomenalan je, vrlo je vaspitan i razume o čemu pričam".

Još jedom je naglasio šta pravi razliku...

"Međutim, postoji onaj drugi dio, a to je da će sigurno trebati vremena da razumije i šta je dobar šut i šta je dobra odbrana. Ovako, kad pričaš o detaljima koji ti čine razliku i sve ostalo, to je jedna dimenzija, ono što pokažeš na terenu je totalno jedna druga dimenzija. Mislim da će morati da prihvati neke stvari, a mislim da ću i ja morati da prihvatim, s druge strane, neke njegove stvari, da mu ne bih uzeo neku njegovu konformnu zonu. Kad gledaš ovako sa strane, rekao bih "ovdje jedno 30-40% šuteva i nije baš to tako logično", u momentima koji su se dešavali prije toga, u momentu kad je rezultat, ali to je on. I to ako ne razumiješ kao trener i ako to pokušavaš da oduzmeš, vjerovatno si izgubio igrača. E to ne smije da se desi. Drugi je problem, biće sad tu ovi igrači koji igraju, i svaki dodatak novog igrača je nova hemija, mora da se prihvati možda neki šut manje, očekuje se veća posvećenost u odbrani, da bi ovo moglo da funkcioniše".

