Koja je Obradovićeva supermoć? Čima Moneke zapalio društvene mreže, uporedio ga sa ozloglašenim likom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nigerijac Čima Moneke uživa u Crvenoj zvezdi, a najnovijom objavom je oduševio navijače.

Koja je Obradovićeva supermoć? Čima Moneke zapalio društvene mreže, uporedio ga sa ozloglašenim likom Izvor: MN PRESS

Čima Moneke nije mogao da pomogne saigračima protiv Monaka, ali im je davao ogromnu podršku pored terena. Na kraju su zajedno slavili novi evroligašku pobjedu, a ono što posebno raduje navijače Crvene zvezde je odnos koji su uspostavili Moneke i trener Saša Obradović.

Dok su sarađivali u Monaku imali su čisto profesionalni odnos, dok im crveno-bijela konekcija mnogo bolje prija. Nigerijac prosto uživa u Beogradu, a najnovijom objavom na društvenim mrežama je oduševio ljubitelje košarke. Čima je podijelio dvije fotografije, jednu Saše Obradovića, a drugu popularnog lika iz serije "Igra prestola". Moneke očigledno vidi neku sličnost, a glavna moć "Najt kinga" je da diže iz mrtvih, sjajna simbolika, nema šta...

Od dolaska Obradovića, Zvezda je nanizala sedam pobjeda u Evroligi, na kratko je nalet crveno-bijelih prekinuo Dubai, da bi se vratili na pobednički kolosijek vratili fantastičnom partijom protiv Monala. Kolika euforija vlada u crveno-bijelom taboru govori i optimistična izjava Obradovića: "Ako nastavimo da igramo ovako, bićemo prvaci Evrope"!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

