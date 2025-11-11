Otkriveno zašto Čima Moneke ne igra za Crvenu zvezdu u Dubaiju

Čima Moneke požalio se na bol u preponama tokom zagrijavanja.

Crvena zvezda znatno je oslabljena u meču protiv Dubaija. Nakon što Džordan Nvora već nekoliko utakmica ne može da pomogne ekipu, sada se i Čima Moneke žalio na povredu, te još jedan košarkaš iz Nigerije nije u timu Saše Obradovića.

"On neće moći da pomogne ekipi, osjetio je bol u preponi i to je veliki hendikep za Crvenu zvezdu", rekao je komentator Darko Plavšić u uživo prenosu susreta Crvene zvezde i Dubaija na Areni sport. Moneke bez sumnje igra sjajno u posljednjih nekoliko mečeva, a mnogi su definisali da je Nigerijac u MVP ritmu.

Moneke je najbolji poenter, ali i skakač crveno-bijelih. On u evroligaškim mečevima bilježi 15,3 poena, 7,3 skoka i 1,7 asistenciju po meču, ali i 1,1 ukradenu loptu i sve to za skoro 25 minuta na terenu. Dosad je odigrao devet mečeva i ovo je njegov prvi izostanaka sa terena kad su u pitanju utakmice elitnog takmičenja.

Izostanak Monekea mogao bi poprilično da poremeti planove crveno-bijelih da nastave niz pobjeda u Evroligi, s obzirom na to da je tim Saše Obradovića trenutno drugi na tabeli sa skorom 7-2.

Osim Monekea, Saša Obradović ne može da računa i na Džordana Nvoru kao i na Džoela Bolomboja, Ajzeju Kenana i Hasijela Rivera, kao i Tajsona Kartera koji se oporavlja od embolije pluća i neće igrati ove sezone, a nema ni Devonte Grejema, koji bi narednih nedjelja trebalo da zaigra.

