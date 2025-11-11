logo
Natalijina ramonda na dresovima Crvene zvezde u Dubaiju!

Natalijina ramonda na dresovima Crvene zvezde u Dubaiju!

Autor Nebojša Šatara
Crvena zvezda imaće posebne dresove u 10. kolu Evrolige

crvena zvezda igra u posebnim dresovima protiv dubaija Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda gostuje Dubaiju u 10. kolu Evrolige u susretu koji počinje u 17 sati. Igrači Saše Obradovića na svojim dresovima imaće poseban simbol, s obzirom na to da baš 11. novembra izlaze na teren, potrudiće se da obilježe Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

Crvena zvezda je na društvenim mrežama obavijestila navijače o simbolu koji će imati na dresu u susretu sa Dubaijem: "Danas uz grb i naše boje ponosno nosimo i Natalijinu ramondu. Dan 11. novembar slavi se i kao dan primirja u Prvom svjetskom ratu, a simbol primirja koje je kasnije rezultiralo i krajem rata je Natalijina ramonda - jedinstven i redak cvijet koji raste u Istočnoj Srbiji.

"Simbol je oporavka i uzdizanja - jer se tokom ljeta osuši, ali prvom kišom ponovo oživljava i dobija svoju zelenu i ljubičastu boju. Nosi ime po Kraljici Nataliji Obrenović. Dan 11.11.2025. godine obilježava se kao državni praznik u Republici Srbiji", piše u objavi Crvene zvezde.



