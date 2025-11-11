Kraj Zvezdine serije u Dubaiju, crveno- bijeli primili 102 poena, Moneke i Izundu povrijeđeni!

Crvena zvezda izgubila na gostovanju Dubaiju.
Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da nastave probjednički niz, seriju crveno-bijelih od sedam vezanih pobjeda prekinuo je Dubai pobjedom 102:86.
Nagovještaj slobodno rečeno katastrofalne večeri za crveno-bijele bila je povreda Čime Monekea koji na kraju nije ni igrao, a u finišu utakmice povrijedio se i Ebuka Izundu, Zvezdin najefikasniji igrač na ovom meču.
Mnogo problema Zvezda je imala u reketu, Dubai je apsolutno kontrolisao skok i na kraju imao devet više od crveno-bijelih.
Nakon početnog vođstva domaćina Zvezda je uspjela u drugoj četvrtini da stigne do četiri poena prednosti 38:34, ali nije uspjela da drži vođstvo, a onda je jako loše ušla u treću dionicu, dozvolivši Dubaiju da se odlijepi na dvocifrenu prednost.
Poenima Kodija Miler-Mekintajera i Jaga Dos Santosa sa penala Zvezda je smanjila na svega dva poena zaostatka 65:63, ali je Dubai odbio njen nalet, prije svega zahvaljujući raspoloženom Mekinlija Rajta svaki put kada bi crveno-bijeli smanjili zaostatak.
Kenan Kamenjaš postigao je 20 poena, jedan skok nedostajao mu je za tripl-dabl, 18 je postigoa Rajt, a 17 poena upisao je Aleksa Avramović koji je postigao tri trojke, te bio nepogrešiva sa linije slobodnih bacanja - 8/8.
Zvezdina serija prekinuta je u Dubaiju, a u četvrtak je očekuje duel sa Monakom u Beogradu. Više od poraza crveno-bijele muče povrede, Saša Obradović pred duel sa ekipom iz kneževine ima osam povrijeđenih košarkaša.
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
Ubjedljiv poraz Zvezde - 102:86
Dubai je rutinski priveo utakmicu kraju i na kraju prebacio "stotku". Bejkon je pogodio trojku, a Batler smanjio na konačnih 102:86
Povreda izundua!
Redaju se problemi za crveno-bijele. Najnovije ime na listi povrijeđenih igrača Crvene zvezde je Ebuka Izundu. Povrijedio je zglob i napustio teren, sve manje je vremena za Beograđane - 90:75.Izvor: TV Area sport/Screenshot
Nova serija Dubaija
Domaćin ponovo ima dvocifrenu prednost, Bejkon je pogodio za 83:73
Dobrić i Avramović razmijenili trojke
Zvezda je na "minus 4" (74:70) zahvaljujući upornom Izunduu, koji je sa 14 poena najefikasniji igrač Zvezde
Kraj treće četvrtine 69:65
Nakon što sje Izundu zabio odigrali su dobro crveno-bijeli odbranu na isteku treće četvrtine, natjerali Bertansa na šut za tri iz teške pozicije, ali su košarkaši Crvene zvezde "zaboravili" Rajta koji je pokupio promašaj Letonca i pogodio za 69:65.
30' Zvezda se vraća!
Dobar period igre crveno-bijelih na kraju treće četvrtine, Miler-mekintajer i Jago dos Santos pogađaju penale za 65:63
27' Petrušev odbija Zvezdin nalet - 65:57
Zvezda je oživjela, vratila se na "minus 5"
Odželej i Davidovac pogodili su jako važne trojke u naletu crveno-bijelih. Dubaijeva prednost smanjena je na 62:57
24' Dvocifrena prednost Dubaija
Jako loše je Zvezda otvorila ovu četvrtinu i za nešto više od tri minute postigla samo dva poena. Na drugoj strani Dubai to koristi i vodi 60:49, pa je Obradović morao da pokuša da poremeti domaćina tajm-autom.
Četvrta lična za Batlera!
22' Serija Dubaija 5-0
Problemi za Crvenu zvezdu i na startu drugog poluvremena, Prepelič je pogodio trojku, a Mekinli Rajt bacanja za ubjedljiviju prednost domaćina.
Kraj druge četvrtine - 51:47
.@EuroLeagueR10 | Halftime@dubaibasket5️⃣1️⃣— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 11, 2025
BC Crvena zvezda Meridianbet 4️⃣7️⃣
Ojeleye 10, Izundu, Kalinić and Motiejunas 8 pts each.#kkcz#WeAreTheTeam#EveryGameMatters|@meridianbetpic.twitter.com/gKwC8YgaIO
20' Izundu!
Izundu je prvo napravio prostor za ulaz Kalinića, koji nije uspio da pogodio u gužvi, ali je onda Izundu to popravio za 51:47 na kraju druge četvrtine
20' Trojka Davisa Bertansa
Letonski šuter i bivši igrač Partizana pogodio je za prednost 51:45. Saša Obradović pozvao je tajm-aut, a u poluvremenu će sa igračima rješavati problem sa skokovima, jer je Dubai nadskočo Zvezdu (16:9)
17' Dubai ponovo ima prednost
Imala je Zvezda četiri poena prednosti, ali sada serija Dubaija koji poslije poena Kamenjaša vodi 46:41
I Batler u problemu!
Sada i Batler ima tri lične greške.
16' Treća lična za Bejkona
Dvejn Bejkon zaradio je treću ličnu pa je morao van terena
15' 34:38 Dobrić pogađa trojku
Izrundu radi dobar posao u napadu, pogodio je "dva plus jedan", a nakon poena Petruševa Dobrić pogađa trojku!
13' - 31:32 Kalinić!
Trojkom Kalinića Zvezda je stigla do vođstva i natjerala Juricu Golemca na tajm-aut
14' Dubai ofanzivnim skokom čuva "plus", 31:26
Davis Bertans ušao je u igru i iskoristio peti timski ofanzivni skok Dubaija od starta utakmice
Kraj prve četvrtine 29:21
10' Avramović!
Nova trojka Avramovića - 29:21
9' 22:20 Batler odgovara na trojku Avramovića
Pogodio je Avramović trojku, a onda uzvratio na drugoj strani Batler - 22:20
Ojeleye does not hesitate and bangs yet another three— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 11, 2025
@dubaibasket1️⃣7️⃣ : 1️⃣5️⃣@kkcrvenazvezda
⏱️ 3:56 Q1#kkcz#WeAreTheTeam#EveryGameMatterspic.twitter.com/Aap52rzT2I
Moneke na klupi, upitan nastup
Ne znam zasto ali Ćima ne igra, u 3 pm#kkczpic.twitter.com/OKW7mxEvir— Sale (@SaleVieDub)November 11, 2025
6' - 15:12 Druga lična Motiejunasa
Motiejunas je zaradio drugu ličnu grešku što bi mogao da bude problem za crveno-bijele
5' Poentira Batler
Vodio je Dubai 11:5, ali sada je 15:12 nakon ulaza i poena Batlera
Bertans je u sastavu, da li će igrati?
Dubai za ovaj meč "na papiru" računa na povrijeđenog Davisa Bertansa, ali pitanje je da li će igrati. Tu su Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Bertans, Elis, Kondić, Šanli, Rajt, Petrušev, Kamenjaš
2' Počelo vođstvom Dubaija
Mini-seriju Dubaija prekinuo je Odželej trojkom- 4:3
Obradović: Svi smo svjesni jačine protivnika
"Iskoristili smo dan da se pripremimo, koliko je to moguće, taktički. Svi smo svjesni jačine protivnika i utakmice koju treba da napadnemo i pobijedimo. Svaka pobjeda na strani mnogo znači. Mnoge ekipe će ovdje imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači koji su im važni. Kao što us Musa, Kabengele, Avramović koji dolazi i igraće protiv nas. Kada se to sklopi, biće još i bolji tim", rekao je trener Zvezde Saša Obradović.
Tabela Evrolige
Standings provided by Sofascore
Dobro došli!
Crvena zvezda i Dubai igraju meč 10. kola Evrolige, susret počinje u 17 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti u MONDO lajv tekstualnom prenosu iz minuta u minut.