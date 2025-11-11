Kraj Zvezdine serije u Dubaiju, crveno- bijeli primili 102 poena, Moneke i Izundu povrijeđeni!

Crvena zvezda izgubila na gostovanju Dubaiju.

Izvor: TV Area sport/Screenshot

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da nastave probjednički niz, seriju crveno-bijelih od sedam vezanih pobjeda prekinuo je Dubai pobjedom 102:86.

Nagovještaj slobodno rečeno katastrofalne večeri za crveno-bijele bila je povreda Čime Monekea koji na kraju nije ni igrao, a u finišu utakmice povrijedio se i Ebuka Izundu, Zvezdin najefikasniji igrač na ovom meču.

Mnogo problema Zvezda je imala u reketu, Dubai je apsolutno kontrolisao skok i na kraju imao devet više od crveno-bijelih.

Nakon početnog vođstva domaćina Zvezda je uspjela u drugoj četvrtini da stigne do četiri poena prednosti 38:34, ali nije uspjela da drži vođstvo, a onda je jako loše ušla u treću dionicu, dozvolivši Dubaiju da se odlijepi na dvocifrenu prednost.

Poenima Kodija Miler-Mekintajera i Jaga Dos Santosa sa penala Zvezda je smanjila na svega dva poena zaostatka 65:63, ali je Dubai odbio njen nalet, prije svega zahvaljujući raspoloženom Mekinlija Rajta svaki put kada bi crveno-bijeli smanjili zaostatak.

Kenan Kamenjaš postigao je 20 poena, jedan skok nedostajao mu je za tripl-dabl, 18 je postigoa Rajt, a 17 poena upisao je Aleksa Avramović koji je postigao tri trojke, te bio nepogrešiva sa linije slobodnih bacanja - 8/8.

Zvezdina serija prekinuta je u Dubaiju, a u četvrtak je očekuje duel sa Monakom u Beogradu. Više od poraza crveno-bijele muče povrede, Saša Obradović pred duel sa ekipom iz kneževine ima osam povrijeđenih košarkaša.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...