Kakav peh za Crvenu zvezdu: Povrijedio se Ebuka Izundu, morao odmah van terena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ebuka Izundu doživio je povredu protiv Dubaija

ebuka izundu se povrijedio protiv dubaija Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je u 10. kolu Evrolige ostala i bez Ebuke Izundua. Centar crveno-bijelih izvrnuo je zglob u susretu sa Dubaijem i morao je odmah van terena.

Izundu je nešto više od četiri i po minuta prije kraja meča doživio povredu zbog koje je morao da napusti teren. Borio se Ebuka ispod koša sa Filipom Petruševim, ali čini se da je u tom trenutku nezgodno stao na nogu i izvrnuo zglob. Ujedno, ovo je osmi povrijeđen igrač za tim Saše Obradovića.

Pogledajte kako je Izundu doživeo povredu:

Pogledajte

00:13
Ebuka Izundu povreda
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Maleri crveno-bijelih nikako da prestanu, pošto Zvezda nije mogla da računa i na Čimu Monekea od samog početka meča. Nigerijac se požalio na bol u preponama, zbog čega je ostao van terena.

Bonus video: 

Pogledajte

00:17
Ognjen Dobrić trojka sa pola terena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

 (MONDO)

Tagovi

Ebuka Izundu Evroliga KK Crvena zvezda

