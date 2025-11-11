Kakav peh za Crvenu zvezdu: Povrijedio se Ebuka Izundu, morao odmah van terena

Ebuka Izundu doživio je povredu protiv Dubaija
Crvena zvezda je u 10. kolu Evrolige ostala i bez Ebuke Izundua. Centar crveno-bijelih izvrnuo je zglob u susretu sa Dubaijem i morao je odmah van terena.
Izundu je nešto više od četiri i po minuta prije kraja meča doživio povredu zbog koje je morao da napusti teren. Borio se Ebuka ispod koša sa Filipom Petruševim, ali čini se da je u tom trenutku nezgodno stao na nogu i izvrnuo zglob. Ujedno, ovo je osmi povrijeđen igrač za tim Saše Obradovića.
Maleri crveno-bijelih nikako da prestanu, pošto Zvezda nije mogla da računa i na Čimu Monekea od samog početka meča. Nigerijac se požalio na bol u preponama, zbog čega je ostao van terena.
