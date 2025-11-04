logo
"Ne sažaljevam ih, nije ni nas niko": Čima Moneke poslao poruku "bivšem prijatelju" pred PAO

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke govorio je pred novi duel Crvene zvezde.

Čima Moneke pred utakmicu Crvena zvezda Panatinaikos Izvor: MN PRESS, Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Crvena zvezda dočekuje Panatinaikos u srijedu u 20 sati u rasprodatoj Beogradskoj areni, a izabranici Saše Obradovića nalaze se u dobrom evroligaškom ritmi. Možda jesu doživjeli poraz u regionalnom takmičenju od Spartaka, ali ovaj tim je spreman da popravi sliku i ekipi Ergina Atamana bude dosledan rival pred domaćim navijačima.

"To je još jedna utakmica Evrolige, biće teško. Moramo da igramo odbranu, to je sada naš zaštitni znak, moramo da trčimo, a sve ostalo će se samo rešiti, bez obzira protiv koga igramo". započeo je Moneke na konferenciji za novinare pred evroligaški duel.

02:11
Cima Moneke pred Panatinaikos: Mrzim Ti Dzej Sortsa
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Čima Moneke jedan je od najpouzdanijih u timu Crvene zvezde sa prosjekom od 15,5 poena po susretu, pa je timu Saše Obradovića veoma važno da može da računa na harizmatičnog Nigerijca. Ipak, on vjeruje da je ekipi potrebno više od partija koje trenutno pruža:

"Osjećam da moram da uradim više. Moram da uradim više. Uvijek se tako osjećam i dobio sam dodatnu motivaciju da nastavim da radim više."

Moneke je pružao sjajne partije u oktobru, što je navelo navijače da pomisle da će baš igrač iz crveno-bijelog tima biti MVP mjeseca. Međutim, nagrada mu je za dlaku izmakla i otišla u ruke Silvana Franciska, zbog toga Moneke sada ima veću motivaciju:

"To nije najvažnije, ali imam motivaciju. Osjećao sam se kao... na neki način, da je to zaslužio. Ali i Džordan (Nvora) je to zaslužio na neki način, a i ja sam to zaslužio na neki način. To je moj iskren osjećaj, ali sam zapravo srećan što se tako desilo, jer je to, dodatna motivacija da se nastavi", rekao je Moneke.

Ti Džej Šorts gostovaće u Beogradskoj areni, dobar prijatelj Čime Monekea nije dobio mnogo pohvala od strane igrača Zvezde, naravno u šali: "Mrzim ga. Više nismo prijatelji. To je sve što imam da kažem o tom momku", kroz osmijeh je rekao Moneke i tako zasmijao i prisutne novinare.

Panatinikos ima problem na centarskoj liniji, a crveno-bijeli bi to mogli da iskoriste.

"Ne razmišljam previše o tome. Osećam se kao da kad god vidite da timovi gube svoje najbolje igrače ili su povrijeđeni, očekivaćete bolju igru od same ekipe. I osećam da su nas mnogi timovi gledali na isti način. Dakle, svaki tim se nosi sa povredama. Mi to i dalje radimo - nosimo se sa povredama. Tako da mi ih nije žao, tako to ide. Niko nas ne sažaljeva. Dakle, očekujemo tešku utakmicu bez obzira na sve. I dalje imaju aktuelnog MVP igrača", rekao je Moneke.

