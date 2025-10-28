Zvezdin krilni košarkaš poručio navijačima da ne želi da ode.
Borbeni Čima Moneke ubacio je u trijumfu Zvezde protiv ASVEL-a čak 24 poena, uhvatio sedam skokova i završio meč sa indeksom korisnosti 35. Poslije meča je nekoliko puta "razvukao" karakterističan osmijeh pred novinarima u miks-zoni.
"Važno je za nas da budemo ozbiljan tim i da pobjeđujemo u ovakvim utakmica, bez obzira na povrede i na situaciju koja nas prati cele sezone. Očekujemo uvijek da čujemo i neke loše vijesti i moramo biti spremni da ih prevaziđemo".
Naredni meč je "gostovanje" Makabiju u Pioniru, matičnoj Zvezdinoj hali.
"Svaka utakmica je teška, nema meča u koji ćemo ući sa mišlju da će biti lako. Sve će biti teško, a uz povrede koje imamo biće još teže".
Navijači su skandirali Čimi Monekeu (29), a on im je poslao poruku koja će ih dodatno "raspaliti" - da želi da završi karijeru u crveno-bijelom u Beogradu.
- "Osećam se voljenim ovde. Ljubav je obostrana. Ne želim da odem"
- "Koliko dugo?"
- "Dok se ne penzionišem. To je moja želja sada", nasmijao se Moneke.
"Hoću da završim karijeru u Zvezdi": Čima Moneke raspalio navijače!
Da li je protiv ASVEL-a odigrao najbolji meč u Zvezdi?
"Ne, Fenerbahče je najbolja partija, mislim da sam bio bolji. I timski mislim da je to najbolji nastup bio - bilo je na strani, protiv boljeg tima".
Niz pobjeda na startu sezone podiže euforiju među navijačima Zvezde. Njihov tim sada je u vrhu tabele.
"Sjajan je osjećaj, imamo sada Makabi u četvrtak i moramo da nastavimo. Da se oslonimo na odbranu, to je naš identitet, da trčimo, da igramo u tranziciji. To je potrebno da radimo, da igramo odbranu".
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!