"Hoću da završim karijeru u Zvezdi": Čima Moneke raspalio navijače!

Zvezdin krilni košarkaš poručio navijačima da ne želi da ode.

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Borbeni Čima Moneke ubacio je u trijumfu Zvezde protiv ASVEL-a čak 24 poena, uhvatio sedam skokova i završio meč sa indeksom korisnosti 35. Poslije meča je nekoliko puta "razvukao" karakterističan osmijeh pred novinarima u miks-zoni.

"Važno je za nas da budemo ozbiljan tim i da pobjeđujemo u ovakvim utakmica, bez obzira na povrede i na situaciju koja nas prati cele sezone. Očekujemo uvijek da čujemo i neke loše vijesti i moramo biti spremni da ih prevaziđemo".

Naredni meč je "gostovanje" Makabiju u Pioniru, matičnoj Zvezdinoj hali.

"Svaka utakmica je teška, nema meča u koji ćemo ući sa mišlju da će biti lako. Sve će biti teško, a uz povrede koje imamo biće još teže".

Navijači su skandirali Čimi Monekeu (29), a on im je poslao poruku koja će ih dodatno "raspaliti" - da želi da završi karijeru u crveno-bijelom u Beogradu.

"Osećam se voljenim ovde. Ljubav je obostrana. Ne želim da odem"

"Koliko dugo?"

"Dok se ne penzionišem. To je moja želja sada", nasmijao se Moneke.

Da li je protiv ASVEL-a odigrao najbolji meč u Zvezdi?

"Ne, Fenerbahče je najbolja partija, mislim da sam bio bolji. I timski mislim da je to najbolji nastup bio - bilo je na strani, protiv boljeg tima".

Niz pobjeda na startu sezone podiže euforiju među navijačima Zvezde. Njihov tim sada je u vrhu tabele.

"Sjajan je osjećaj, imamo sada Makabi u četvrtak i moramo da nastavimo. Da se oslonimo na odbranu, to je naš identitet, da trčimo, da igramo u tranziciji. To je potrebno da radimo, da igramo odbranu".

Pogledajte 01:45 Čima Moneke izjava posle Zvezda ASVEL Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

