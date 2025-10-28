logo
"Volim ove navijače do smrti": Moneke stao pred kamere poslije ubjedljive pobjede, jedno ga je oduševilo

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke dao je izjavu poslije fenomenalne partije i pobede Crvene zvezde protiv Asvela u Areni. Imao je posebnu poruku za navijače.

Crvena zvezda Asvel izjava Čime Monekea Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda u sedam utakmica ima pet pobeda u Evroligi. Lako je savladala Asvel (79:65), a igrač utakmice bio je Čima Moneke koji je meč završio sa 24 poena (8/8 za dva, 1/2 za tri, 5/7 sa penala), uz to je imao 7 skokova i po 3 asistencije i ukradene lopte. Poslije meča je pričao sa Kristinom Tomić.

"Ovo su utakmice koje moramo da dobijemo, idemo dalje", rekao je Moneke.

Pitala ga je Kristina za skandiranje Arene koja je pjevala "Čima, Čima", a on je znao da im uzvrati.

"Ovo je jedan od najljepših osjećaja koji čovjek može da ima, da se osjetiš voljeno, da osjetiš ljubav od drugih. Volim ove navijače do smrti", jasan je Moneke.

"Kratko slavimo, idemo dalje"

Poslije njega stao je Kodi Miler-Mekintajer.

"Niko od nas nije zadovoljan, slavićemo, pobijedili smo, ali to će kratko da traje. Imamo meč sa Makabijem."

Pohvalio je sve.

"Naša odbrana i energija. Iz toga su došli neki laki poeni u napadu i sjajna igra Monekea. Svi imamo sjajan karakter, fokusirani smo", zaključio je Mekintajer.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga Asvel Kodi Miler Mekintajer Čima Moneke

