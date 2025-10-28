"Karter vodio borbu za život, Bolomboju odstranjena pločica": Najnovije informacije o povredama u Zvezdi

Portparol Zvezde otkrio u kakvom su stanju povrijeđeni i svi odsutni košarkaši Zvezde.

Izvor: MN PRESS

Portparol KK Crvena zvezda Igor Vujičin iznio je u javnost informacije o povrijeđenim igračima crveno-bijelih. Počev od Tajsona Kartera, koji je hospitalizovan zbog respiratornih problema, nezvanično zbog embolije pluća, zbog koje je situacija bila isprva veoma dramatična.

"Karter, ko je mogao da predvidi, to nije bila povreda, već borba za život", kazao je portparol Zvezde u klupskom studiju u Beogradskoj areni.

Nedavno je u Beogradu operisan Hasijel Rivero i ugrađena mu je pločica u stopalo.

"Rivero je doživio povredu stopala, poslije koje su nam govorili - što se ne oglasite? Moramo da sačekamo da splasne otok. Ajzeja Kenan je operisan u Sjedinjenim Državama i već oporavlja uz asistenciju naših ljekara".

Kakva je situacija sa Džoelom Bolombojem, teško povrijeđenim centrom koji je odsutan još od proljeća zbog operacije stopala?

"Bolomboj? Malo komplikovanija priča, pločica je odstranjena, radi na sebi, ali dok ne dođe ovdje vrlo brzo i počne da trenira, mi ne možemo da damo konkretnu informaciju. Danas smo ih imali i dali smo ih".

Odgovorio je portparol Zvezde na navode da Džered Batler nije prošao ljekarske preglede.

"Bilo je mistifikacija oko Džereda Batlera, u ovom klubu rade ozbiljni ljudi, počev od predsjednika pa nadole. Da nismo znali da ima srčani problem koji je urođen? Znalo je šest klubova, pa je Zvezda pobijedila u borbi za njegov potpis. Taj protokol je trajao tri dana".

Kada će na teren novi plejmejker Devonte Grejem?

"Razumijem nestrpljenje, kod nas nema prevoda za masnicu na kosti, ali mora da se prođe magnetna rezonanca, dobili smo rezultate magnetne rezonance, poklopilo se da je super i da se polako vraćaju ljudi. Kada mi objavimo - to je to, postoji razlog što je to tako", rekao je Zvezdin portparol Igor Vujičin.

