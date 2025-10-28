"Malo je sumnjiv sa tim povredama": Vlade Đurović o Zvezdinom NBA pojačanju

Poznati srpski stručnjak Vlade Đurović govorio je o povredama Zvezdinog plejmejkera čiji se debi još iščekuje.

Izvor: MN PRESS, TV Arena sport

Plejmejker Crvene zvezde Devonte Grejem (30) još se nije priključio ekipi, iako se oporavio od povrede stopala zbog koje ga nije bilo još od priprema. Na dan kada su crveno-bijeli saopštili da zbog bolesti i visoke temperature neće moći da igra protiv ASVEL-a u Evroligi, o njemu je govorio stručni konsultant TV Arena sport Vlade Đurović.

"I ranije su postojali ljekarski pregledi... Obišao sam toliko klubova u Evropi, kada dođu Amerikanci, angažuju se najbolji ljekari u gradu da ih pregledaju, jer je vrlo bitno, da ne kupiš mačku u džaku. Grejem je bio povrijeđen posljednje dvije godine, malo je sumnjiv sa tim povredama, kao što je sumnja i za Bolomboja, kada i da li će da se vrati", rekao je Đurović.

Grejem je minulog vikenda bio u hali "Aleksandar Nikolić" na utakmici Zvezda - Mega, kada je sjedio kraj terena sa novim saigračem Batlerom, koji je došao u dvoranu pravo sa Aerodroma Nikola Tesla. Po svemu sudeći, njegov debi mogao bi da se dogodi veoma brzo.

Evo šta je Zvezda saopštila o Grejemu

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je prvotimac našeg kluba Devonte Grejem nakon obavljene magnetne rezonance i novih pregleda, dobio dozvolu da se priključi treninzima prvog tima. On će se staviti na raspolaganje treneru Saši Obradoviću odmah pošto se oporavi od prehlade i visoke temperature zbog koje neće biti prisustan na današnjoj utakmici sa Asvelom", saopštila je Zvezda o Grejemu, bivšem igraču Šarlota, Nju Orleansa, San Antonija...