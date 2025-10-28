Batler prošao preglede i potpisao: Zvezda se hitno oglasila o trojici igrača!

Crvena zvezda oglasila se saopštenjem povodom povreda nekoliko svojih igrača.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda hitno se oglasila o trojici svojih igrača. Iz kluba su poručili da je američki bek Džared Batler uspješno prošao ljekarske preglede, bez obzira na prethodno objavljene vijesti o srčanim problemima Amerikanca, a potom i da je Devonte Grejam spreman da se priključi trenažnom procesu i pomogne ekipi Saše Obradovića. Sa Malog Kalemegdana su još poručili i da se Džordan Nvora uspješno oporavlja od povređenog lista.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u cijelosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je prvotimac našeg kluba Devonte Grejem nakon obavljene magnetne rezonance i novih pregleda, dobio dozvolu da se priključi treninzima prvog tima. On će se staviti na raspolaganje treneru Saši Obradoviću odmah pošto se oporavi od prehlade i visoke temperature zbog koje neće biti prisustan na današnjoj utakmici sa Asvelom.

Američki kombo bek Džered Batler uspješno je prošao trodnevne lekarske preglede u Beogradu i dobio dozvolu da nastupa za KK Crvena zvezda. On će se odmah staviti na raspolaganje timu i treneru, i biće registrovan za utakmicu Evrolige sa Makabijem koja je na programu u četvrtak.

Džordan Nvora uspješno obavlja terapije povređenog lista, a medicinski tim KK Crvena zvezda Meridianbet čini sve da ga osposobi za utakmicu 8.kola Evrolige sa Makabijem u Beogradu. Odluka o njegovom nastupu biće donesena na sam dan utakmice.

KK Crvena zvezda Meridianbet nakon brojnih spekulacija, glasina i dezinformacija koje su se pojavljivale prethodnih dana, a koje su se odnosile na zdravstveno stanje pojedinih prvotimaca našeg kluba, još jednom apeluje na sve, da se informišu isključivo i jedino na zvaničnim nalozima i platformama kluba", navodi se u saopštenju.