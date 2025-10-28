Crvena zvezda i dalje nije potpisala ugovor sa Džeredom Batlerom koji navodno nije prošao prve ljekarske preglede. Čekaju se dodatne provjere zbog rijetkog srčanog oboljenja koje ima i o kome je otvoreno pričao.

Izvor: YouTube/Phoenix Suns/Screenshot

Džered Batler (25, 191 cm) postaće novi košarkaš Crvene zvezde ukoliko sve bude u redu na ljekarskim pregledima, međutim prve prognoze nisu dobre. Nezvanične informacije govore da Batler u ponedjeljak nije dobio "zeleno svjetlo", tako da predstoje dodatna testiranja, poslije kojih će biti donesena odluka da li će Zvezda sa njim potpisati ugovor.

Nije poznato i dalje zbog čega je Batler "pao" ljekarske, a pretpostavka je da je u pitanju urođena tjelesna mana koju ima i za koju se odavno već zna. Naime, Džered Batler ima hipertrofičnu kardiomiopatiju, o čemu je i sam otvoreno govorio.

Kako je Batler saznao za problem sa srcem?

Vidi opis Džered Batler ima rijetko srčano oboljenje: Prije Zvezde godinama bio u NBA, sad se čekaju ljekari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: WILL OLIVER/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ERIK S. LESSER/EPA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ERIK S. LESSER/EPA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: WILL OLIVER/EPA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ERIK S. LESSER/EPA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Tokom rutinskog pregleda za upis na koledž "Bejlor", Džered Batler saznao je da ima srčano oboljenje. Nikada prije toga nije imao problem sa srcem, a ljekari nisu prije toga dijagnostikovali da ima hipetrofičnu kardiomiopatiju, tako da su bila neophodna brojna testiranja kako bi dobio dozvolu da igra košarku.

"Poslije mesec dana testiranja, saznali smo da imam hipertrofičnu kardiomiopatiju. Nikada ranije nisam čuo taj izraz. Brinuo sam se šta to znači za moju karijeru - i, na kraju, za moj život", rekao je Batler u intervjuu za "ABC news" prije nekoliko godina.

Džared Batler o problemu sa srcem. Izvor: YouTube/Hoops Nerd

U pitanju je inače nasljedno oboljenje koje je imala njegova majka Džunea, a da to nije znala prije nego što je Džaredu dijagnostikovano: "Saznala sam da sam ja krivac. Ja sam ta koja nosi gen... Bila sam zbunjena i u šoku. Odrasla sam aktivno, nikada nisam imala simptome niti mi je ikada rečeno da imam problema sa srcem", dodala je majka poznatog košarkaša koja takođe nikada nije imala nikakve srčane tegobe.

Da li Batler smije da igra košarku?

Iako ova bolest može biti posebno opasna za profesionalne sportiste, zahvaljujući sve boljem razumevanju ove bolesti i medicinskom napretku većina sportista ne mora da odustane od karijere.

Tako je bilo i sa Batlerom koji je bez ikakvih problema završio koledž i bio šampion NCAA 2021. godine prije nego što je izabran na draftu. Igrao je zatim za Jutu, Oklahomu, Vašington, bio član i Finiksa tokom ljeta kada je Lejkersima dao 35 poena, međutim nije dobio novi ugovor u NBA ligu i odlučio je da prihvati poziv Zvezde.

Batler u NBA Odigrao je 148 mečeva u NBA ligi sa prosjekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Sve ovo što je Batler postigao duguje i doktoru Akermanu, sa čuvene klinike "Mejo", koji je brinuo o njemu još od dana na koledžu.

"Za Džereda smo napravili plan zajedno s njim, njegovom porodicom i timom, redovno ga testiramo i po potrebi prilagođavamo. Ovo nije nikakva nova ili unaprijeđena metoda - to je jednostavno ispravan i najbolji način", rekao je Akerman kome američki košarkaš bespogovorno vjeruje.

"Saznanje da imate ovo stanje samo je početak. To je bio dug put koji mi je promijenio život. Ali, smatram se srećnim što nemam simptome i što mogu da nastavim da igram košarku", rekao je Batler za "ABC".

Da li će Batler na kraju potpisati za Zvezdu?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za sada to nije poznato. Nije iznenađenje što je Zvezda poslije svega odlučila da Džered Batler bude podvrgnut temeljnim ispitivanjima jer se radi o stanju koje zahtjeva posebno praćenje i nije izlečivo. Ujedno, ovo je prvi put za Batlera da bi mogao da igra van SAD, pa su vjerovatno i kardiološki testovi drugačiji.

Iako Zvezdi "gori pod nogama" zbog povreda, Batler zato nije registrovan za meč protiv Asvela i vidjećemo da li će na kraju biti potpisan ugovor koji je najavljen tokom vikenda, naravno uz ogradu da ništa nema bez ljekarskih pregleda.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!