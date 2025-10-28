Džered Batler nije prošao ljekarski? Problem oko Zvezdinog bombastičnog pojačanja

Potencijalni problem oko novog pojačanja Crvene zvezde Džereda Batlera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najnovije pojačanje Crvene zvezde Džered Batler nije registrovan za meč Evrolige protiv Asvela (utorak, 19.00), a razlog je to što navodno nije prošao prve medicinske preglede. Prema informacijama portala "Nova.rs", Batler za sada nije dobio zeleno svjetlo ljekara nakon pregleda u ponedeljak.

Ovo ne znači da je posao oko njegovog dolaska propao, Crvena zvezda će potražiti i drugo mišljenje prije konačne odluke oko potpisivanja ugovora.

Kakav problem ima Batler?

Za sada nije poznato zbog čega je Džered Batler pao ljekarske preglede, a spekuliše se da je to možda zbog problema koji mu je ranije još dijagnostikovan. Kako je Batler već otvoreno pričao, još od koledža zna da ima hipertrofičnu kardiomiopatiju, srčano oboljenje uprkos kome je profesionalno igrao košarku.

"Poslije mjesec dana testiranja saznao sam da imam hipertrofičnu kardiomiopatiju. Nikada ranije nisam čuo za taj termin. Uplašio sam se - ne samo za karijeru, nego i za život", pričao je Batler, koji je od tada sedam godina igrao košarku i nastupao u NBA.

Ostaje da se obave dodatne testiranja poslije čega bi Crvena zvezda trebalo da obavijesti navijače da li Batler ostaje u klubu.

Veliki broj povreda u Crvenoj zvezdi

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović večeras neće moći da računa na čak sedmoricu igrača, ako računamo i Džereda Batlera. Na duže staze neće biti Ajzee Kenana, pauza od nekoliko mjeseci predviđena je Džoelu Bolomboju, Tajsonu Karteru i Hasijelu Riveru, dok nema ni Džordana Nvore i Devontea Grejama.

"Nvora nije trenirao, ali je pitanje njegovog nastupa i dalje otvoreno. Valjda će čudo da se desi. Što se Batlera tiče, vidjećemo da li može da se registruje do sutra. Na pregledima je, vidjećemo da li će moći da se osposobi, ne samo fizički, već i papirološki. Donijećemo odluku na dan utakmice", naglasio je Saša Obradović uoči utakmice u kojoj će Zvezda juriti petu uzastopnu pobjedu u Evroligi.