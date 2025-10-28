Nema Nvore i Batlera, ali Obradović ima tri opcije: Srpski bekovi jedva dočekali evroligašku šansu

Zbog velikog broja povreda Saša Obradović ima skraćenu bekovsku rotaciju. Ipak Ognjen Dobrić, Stefan Miljenović i Ognjen Radošić su tu da iskoriste evroligašku šansu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra dva meča u Evroligi za samo dva dana, a veliko je pitanje sa kakvom rotacijom bekova raspolaže. Povrede, bolesti i administarcija su se redom postarali da crveno-bijeli budu desetkovani na spoljnim mjestima.

Sezonu je završio Ajzea Kenan, zbog plućne embolije Tajsona Kartera neće biti još dugo. Možda i najveće pojačanje kluba Devonte Grejem još nije debitovao zbog povrede, a klub je u zadnji čas poslao Džordana Nvoru kod doktorice Marijane Kovačević ne bi li ga ona oporavila za mečeve sa Asvelom i Makabijem.

Na kraju je potpisan i Džared Batler, ali za sada djeluje da nije stigla Zvezda da ga registruje za Asvel, vidjećemo da li će uspjeti za Makabi. Pa, ko ostaje?

Ognjen Dobrić

Novi kapiten kluba nakon odlaska Branka Lazića vratio se povrijeđen sa Eurobasketa, ali je ponovo u sastavu, Protiv Baskonije je imao 9, a protiv Mege 22 minuta. Dao je prvo 4, pa 7 poena, a Saša Obradović je rekao da od njega u ovo momentu očekuje dobru odbranu i da će time biti zadovoljan. Videćemo koliko će mu protiv Asvela dati minuta.

Stefan Miljenović

Za sada je uglavnom u ABA ligi imao velike minutaže, a u Evroligi je za sada skupio jedva 15-ak minuta. Ipak u ovoj konstelaciji snaga sa povrijeđenim saigračima i poslije 18 poena i 5 asistencija protiv Mege djeluje Miljenović kao prva opcija za beka. Ne samo za Asvel nego i za Makabi, čak i da se oporavi Nvora i registruje Batler.

Ognjen Radošić

Dočekao je minute i poene! Imao je minuta protiv Milana, dva sa Zadrom, dva sa Ilirijom i tri protiv Mege. Tim je glasno proslavio njegove prve poene u meču sa Megom i mogli bismo i u mečevima sa Asvelom i Makabijem da ga vidimo na terenu. Vjerovatno ne dugo, ali - svaki minut vrijedi.

(MONDO, Nikola Lalović)