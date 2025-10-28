Zbog velikog broja povreda Saša Obradović ima skraćenu bekovsku rotaciju. Ipak Ognjen Dobrić, Stefan Miljenović i Ognjen Radošić su tu da iskoriste evroligašku šansu.
Crvena zvezda igra dva meča u Evroligi za samo dva dana, a veliko je pitanje sa kakvom rotacijom bekova raspolaže. Povrede, bolesti i administarcija su se redom postarali da crveno-bijeli budu desetkovani na spoljnim mjestima.
Sezonu je završio Ajzea Kenan, zbog plućne embolije Tajsona Kartera neće biti još dugo. Možda i najveće pojačanje kluba Devonte Grejem još nije debitovao zbog povrede, a klub je u zadnji čas poslao Džordana Nvoru kod doktorice Marijane Kovačević ne bi li ga ona oporavila za mečeve sa Asvelom i Makabijem.
Na kraju je potpisan i Džared Batler, ali za sada djeluje da nije stigla Zvezda da ga registruje za Asvel, vidjećemo da li će uspjeti za Makabi. Pa, ko ostaje?
Ognjen Dobrić
Nema Nvore i Batlera, ali Obradović ima tri opcije: Srpski bekovi jedva dočekali evroligašku šansu
Novi kapiten kluba nakon odlaska Branka Lazića vratio se povrijeđen sa Eurobasketa, ali je ponovo u sastavu, Protiv Baskonije je imao 9, a protiv Mege 22 minuta. Dao je prvo 4, pa 7 poena, a Saša Obradović je rekao da od njega u ovo momentu očekuje dobru odbranu i da će time biti zadovoljan. Videćemo koliko će mu protiv Asvela dati minuta.
Stefan Miljenović
Za sada je uglavnom u ABA ligi imao velike minutaže, a u Evroligi je za sada skupio jedva 15-ak minuta. Ipak u ovoj konstelaciji snaga sa povrijeđenim saigračima i poslije 18 poena i 5 asistencija protiv Mege djeluje Miljenović kao prva opcija za beka. Ne samo za Asvel nego i za Makabi, čak i da se oporavi Nvora i registruje Batler.
Ognjen Radošić
Dočekao je minute i poene! Imao je minuta protiv Milana, dva sa Zadrom, dva sa Ilirijom i tri protiv Mege. Tim je glasno proslavio njegove prve poene u meču sa Megom i mogli bismo i u mečevima sa Asvelom i Makabijem da ga vidimo na terenu. Vjerovatno ne dugo, ali - svaki minut vrijedi.
