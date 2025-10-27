logo
Dobre vijesti za Crvenu zvezdu pred Makabi: "Ponos Izraela" iznenadio Delije

Dobre vijesti za Crvenu zvezdu pred Makabi: "Ponos Izraela" iznenadio Delije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Navijači Crvene zvezde moći će da podrže svoju ekipu u Beogradu protiv Makabija.

Navijači Crvene zvezde će moći na utakmicu protiv Makabija Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u duplom kolu Evrolige oba puta igrati u Beogradu, doduše jednom kao domaćin, a jednom kao gost , simbolično - u svom domu Pioniru. Makabi i ove sezone mečeve igra u srpskoj prestonici, a ovaj tim izašao je u susret crveno-bijelima i omogućio im 700 navijača u dvorani.

"Ponos Izraela" je otvorio vrata dvorane Aleksandar Nikolić za popriličan broj Zvezdinih navijača. Klub iz Izraela zna da cijeni gostoprimstvo u Srbiji, pa je uzvratio, saznaje Meridian sport.

Utakmica između crveno-bijelih i Zvezde je na programu u četvrtak od 20.05. Prije toga, Zvezda će i Areni dočekati ASVEL u utorak od 19 sati, dok će Makabi otputovati u Grčku gdje će igrati protiv Panatinaikosa, takođe u utorak od 20.15 sati.



