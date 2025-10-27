"Zvezda se bavila nečasnim radnjama, ja sam to odmah odbio": Mijailović progovorio o dugovima Partizana

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da se Crvena zvezda bavila nečasnim radnjama kada je iskoristila opciju UPPR-a i tako spasila klub. Otkrio je da je i on imao tu opciju.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović prisjetio se momenata kada je došao na mjesto prvog čovjeka kluba i sa kakvim sve problemima se suočavao 2017. godine kada su dugovi bili ogromni. U svemu tome spomenuo je i Crvenu zvezdu i odluku najvećeg rivala da aktivira UPPR u momentima kada je situacija na Malom Kalemegdanu bila teška.

"Ja sam čovjek koji ne staje kada donese odluku. Ima tu i jedan drugi problem. Ljudi koji su tada bili u klubu, Dragan Todorić i Mlađan Šilobad i ta ekipa koju poznajete, bili su tu sa nekoliko ljudi i borili se da sačuvaju klub. Došli su kod mene u kompaniju, znali su da sam Partizanovac, da sam prethodno bio u fudbalu i dali su mi tu opciju. Nisam odmah odlučio da uđem u Partizan, htio sam da sagledam situaciju, jer sam bio svjestan da je to mač sa dvije oštrice. Da ću biti ili ovo što sam danas ili da ću ugasiti klub. Ko će da nosi taj biljeg cijeli život, da te pamte kao nekoga ko je ugasio klub", rekao je Mijailović u podkastu "Jao Mile".

Voditelj podkasta je Mile Ilić, bivši košarkaš Crvene zvezde, a njemu se Mijailović direktno obratio.

"Postojale su tada stvari u tvom taboru koje su manje časne i moguće po zakonu i koje su urađene. Imao sam i ja opciju da to pravno lice prebacim na neko drugo, da prebacim Partizan da se zove recimo Metalac iz Valjeva i da se onda Metalac zove Partizan. Imao sam tu opciju od svojih pravnih savjetnika. Smatrao sam da je to nečasno, nepošteno prema navijačima. Mogao sam to da uradim tako. Bilo bi jednostavnije i brže."

Nastavio je da priča u istom dahu i da se obraća nekadašnjem centru crveno-bijelih.

"Ali, jednostavno, smatrao sam da je to nečasno i nepošteno prema ljudima, prije svega tvojim kolegama. To je tvoja generacija koja je igrala u Partizanu i kojima se u tom trenutku dugovalo 5 miliona evra. Banci se dugovalo 1,5 miliona evra, državi za porez 7 miliona evra, a svim ostalim dobavljačima milion evra. Svi bi oni naplatili, kao što su naplatile tvoje kolege od Zvezde, 2,5 odsto kada bi ušli u neki UPPR i tako dalje. Ali, ti si radio za neku platu, imao si neke ugovore, tvoja djeca i porodica očekuju da si zaradio neki novac i ja bi trebalo onda nekome da saopštim da sam napravio neki takav manevar da niko nije zaradio ništa."

"Uzeo sam papir i shvatio da ja nikoga ne znam"

Kada je donio odluku da uđe u Partizan morao je da nađe rješenje za velika dugovanja. Ne zaboravlja te momente u klubu.

"Ja sam razgovarao sa tim ljudima i sjećam se kao da je juče bilo, ali eto već je osam godina prošlo. Sjedio sam sa Todorićem i Šilobadom i Dejanom Kijanovićem koji je bio direktor kluba do prije nekoliko godina. Sjedimo u Trofejnoj sali u Humskoj i imamo listu igrača ispred nas kojima se duguje 5 miliona evra. Rekao sam im da razdvojimo to i na četiri lista po 1.250.000 evra, a da razdvojimo tako ko koga najbolje poznaje. Da zovemo ljude, da razložimo to na pet godina. Uzeo sam onaj list i shvatio da ja iz košarke ne znam nikoga. Zovem ljude, nikoga ne poznajem lično, predstavljam se kao predsjednik kluba koji je došao na tu funkciju prije sedam dana. Bili su to teški trenuci, ali smo svi mnogo iz toga naučili. Očvrsli i naučili kako ne smemo da radimo", zaključio je Mijailović.

Šta je Čović rekao o UPPR-u?

Kada je Zvezda odlučila da aktivira Unaprijed pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) prvi čovjek kluba bio je Nebojša Čović. On je o tome otvoreno pričao više puta.

"Sakupljajući dokumentaciju, papir po papir, utvrdili smo da je klupski dug 15,5 miliona evra. Obratili smo se Privrednom sudu u Beogradu, Zvezda je bila praktično bankrot. U skladu sa Zakonom o stečaju, imate mogućnost da napravite UPPR. Mi smo taj plan napravili, uputili javne pozive na ročišta svim povjeriocima, bilo je nekoliko ročišta na kojima se glasalo o UPPR i usvojeno je. Taj plan oročen je na pet godina i uredno ga sprovodimo, uz podršku FMP-a kao strateškog partnera. Svi osvojeni trofeji pripadaju Zvezdi, krajnji cilj svega je jedinstven klub - Crvena zvezda. Znam da mnoge boli, ali šta da im radim", poručio je Čović tada.

