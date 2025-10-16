logo
Ostoja Mijailović: Partizan obezbijedio novac za novog centra

Ostoja Mijailović: Partizan obezbijedio novac za novog centra

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Prvi čovjek Partizana još jednom govorio u potencijalnom pojačanju na "petici".

ostoja mijailovic trazimo pojacanje novac je spreman Izvor: MN Press/Partizan TV/Youtube

KK Partizan i dalje traži idealno pojačanje na "petici", a prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović otkrio je kakva je trenutno situacija na tržištu. I sam Željko Obradović je govorio o ovom problemu, ali trenutno je to najdeficitarnija pozicija u evropskoj košarci. Šta se čeka?

Mijailović kaže da je budžet odobren, da se samo traži igrač koji će zadovoljiti kriterijume stručnog štaba. Još jednom je ponovio da neće potpisivati košarkaše kako bi popunili roster već se traži centar po mjeri Željka Obradovića.

"Sportski sektor prati tržište, ima nekoliko igrača koji su pod prismotrom sportskog sektora. Što se tiče budžeta i što se tiče kluba mi imamo obezbijeđen novac, mi čekamo da stručni štabi i sportski sektor kažu koji je to igrač. Naravno, mora da se uklopi u naš budžet, da možemo to da platimo i da potpišemo taj ugovor. Da je lako, već bismo ga potpisali", rekao je Mijailović gostujući na Partizanovoj televiziji.

 Nije želio da otkriva više detalja, ali može se naslutiti da su crno-bijeli daleko od pojačanja. ,"Na marketu nema slobodnih igrača. Postoje igrači koji su pod ugovorima, igrači koji će možda izaći iz ugovora, postoje oni koji će biti "katovani" iz NBA. Mi čekamo da se nešto dogodi da bismo potpisali peticu. Zaista podržavam kao predsjednik kluba odluku struke da mi ne potpisujemo broj nego igrača. Cilj je da dođe neko ko će pomoći ekipi", rekao je Mijailović i otkrio kolika je njegova uloga u pregovorima:

"Otkrio je Džanan Musa da sam pregovarao sa njim. Pregovarao sam još sa dva ili tri igrača ove sezone. Uglavnom se uključim kad mogu da pomognem. Ne želim da budem taj koji umjesto struke donosi odluke i podmeće nekog igrača. Ja se nikada nisam miješao koji igrač će da dođe ili neće da dođe", rekao je Ostoja.

Šta je rekao Željko Obradović?

Iskusni stručnjak je otvoreno govorio da klub traži još jednog centra, ali za sada nisu uspjeli da pronađu idealno rješenje. 

"Treba najmanje šest visokih igrača, mi smo u ovom trenutku sa četvoricom. Naravno da nam treba još jedan visok igrač najmanje, cijelo ljeto smo pokušavali i radili na tome, na žalost, nismo uspjeli ništa da uradimo iz raznoraznih razloga", rekao je Obradović pred start sezone.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:49
Šejk Milton, izjava posle Partizan - Efes
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Tagovi

Ostoja Mijailović košarka KK Partizan

