"Zbog nekih smo 3 mjeseca bili blokirani": Mijailović otkrio ko je pomogao Partizanu

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o dugovanjima crno-bijelih i tom prilikom spomenuo je Sašu Pavlovića i Predraga Drobnjaka koji su Parnom valjku oprostili neisplaćene dugove.

Izvor: Screenshot/YouTube/@JaoMilepodcast

Partizan se već godinama trudi da obezbijedi finansijsku stabilnost, a ne može se reći da je beogradskom klubu sve bilo potaman u godinama za nama. O temi dugovanja još jednom je govori predsjednik Ostoja Mijailović koji je navijače podsjetio da su Saša Pavlović i Predrag Drobnjak bili igrači koji su oprostili dugovanja Parnom valjku, a onda se prisjetio i problema kada je klub bio blokiran i nije mogao da posluje i po tri mjeseca.

"To su dugovi koji su nastali 2010, 2011, 2012. Prije našeg poziva je bio niz pokušaja i niz sporazuma sa svima njima, da se dugovi isplate. Ljudi su mnogo puta prije toga bili prevareni. Nijedan sporazum nije bio ispoštovan. Okolnosti su bile mnogo teže, da su to bili ugovori iz 2015. ili 2016, pa su sveži, nego ljudi čekaju već šest, sedam godina svoj novac. I vi njima onda morate da saopštite da čekaju još pet godina", započeo je Ostoja Mijailović u "Jao Mile" podkastu.

Nastavio je predsednik Partizana, tako da je iz perspektive igrača prokomentarisao tadašnje probleme crno-bijelih. "Čekaj, bre, majstore. Ja sam igrao u Partizanu 2011. i ti meni daješ platu 2020. ili 2011. Je l' ste vi normalni, svi zajedno?"

"Saša Pavlović i Peđa Drobnjak su oprostili"

Ostoja Mijailović nastavio je problemima Partizana, bivši igrači nisu bili krivi - jednostavno su tražili zarađen novac. "Sad, ne mogu da grešim dušu. Svako od nas kad zaradi novac, on mu i pripada. Ti momci su pošteno zaradili svoj novac i sada imate situaciju, gdje se tu nalazi velika grupa momaka koji su napravili velike karijere u životu. Igrali su u velikim NBA timovima, zaradili su velike ugovore, neki momci su igrali u Evroligi, isto za velike ugovore."

Bilo je onih kojima je Partizan bio odskočna daska za velike unosne ugovore, ali postoji i druga strana medalje. "A, opet, neki nisu uspjeli u karijeri, pa ste im dugovali novac i nisu imali od čega da žive. Mi smo takve igrače stavili u prioritet, da jednostavno takve igrače, koji su imali manji novac, da ispoštujemo."

Mijailović se posebno prisjetio dvojice igrača koji su opraštanjem dugova pomogli Partizanu. "Mogu da kažem sada, poslije puno godina i napornog rada, da 90 posto njih imaju veliku ljubav prema Partizanu. Neki su se i odrekli novca, Peđa Drobnjak i Saša Pavlović su se odrekli svojih potraživanja. I zaista im hvala na tome. Ponavljam to sve ove godine, jer je to dobar primjer. Saša Pavlović je u tom trenutku mogao da naplati 100 hiljada dolara, ali je momak rekao 'ja neću'. Okej, nek je zaradio on puno para, ali to je njegov novac, koji je on dao kao učešće Partizanu. Ne mogu da se ljutim i na one koji su tražili svoj novac, neki nisu željeli da naprave sporazum, neke smo morali da platimo odmah, neki su nas blokirali, pa smo po tri mjeseca bili blokirani", ispričao je predsjednik crno-bijelih.