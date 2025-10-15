"Musa mi je rekao da zbog toga neće doći u Partizan": Mijailović otkrio sve, nije mogao da pređe preko ovoga

Ostoja Mijailović je otkrio šta su bili pravi razlozi zbog kojih Džanan Musa na kraju nije došao u Partizan iako je bilo blizu realizacije. Sve to zbog jedne situacije sa meča...

Džanan Musa bio je blizu dolaska u Partizan. Interesovanje je postojalo sa obje strane, pregovori su se vodili. Na kraju je odlučio da ipak potpiše za Dubai i da tamo nastavi karijeru. Šta se promijenilo i zašto je to uradio? Odgovor na to pitanje dao je predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović.

"Nije došao u Partizan. Da li je to glupo da kažem ili nije, ali je imao nelagodu sa našim navijačima kada je igrao za Real Madrid. Nije mu prijalo. Govorim u njegovo ime, rekao mi je da ne može to da uradi zbog svoje familije", rekao je Mijailović u razgovoru za "MeridiansportBH" aludirajući na pogrdna skandiranja sa tribina na meču Partizana i Reala.

Otkrio je detalje razgovora sa Musom i zašto ipak nije obukao dres srpskog kluba.

"Rekao mi je da poštuje i voli Partizan i nas kao organizaciju. Izvinio se 10 puta, rekao je da je u dobrim odnosima sa njima, ali da ne može da pređe preko te situacije i da to stoji u njemu i njegovoj porodici i da želi da ide drugim putem. Srećno mu bilo dalje. Dobar je košarkaš i dobar momak. Na sreću Dubaija, a na našu nevolju je potpisao za Dubai, a vidjeli ste koliko nam je koševa dao", poručio je Mijailović aludirajući na poraz od Dubaija na startu Evrolige u kom je Musa dao 19 poena (3/5 za tri).

Da li će ostati predsjednik Partizana?

Jedno od pitanja za Mijailovića bilo je i da li će ostati na mjestu predsjednika Partizana.

"Mandat mi ističe za 15 mjeseci. Ne znam da li bih rekao da bi bila šteta da sada klub prepustim nekom drugom. Ako se donese odluka da ne budem više predsjednik, nadam se da će doći neko ko će da upravlja klubom na sličan način, da ne bi ponovo došao u situaciju u kojoj se nalazio. Moja vizija je drugačija. Koliko želim da klub osvoji trofej, toliko želim da stabilno posluje kao neka korporacija, da bude pozitivan i da isplaćuje svoje obaveze, da ne duguje kao klub. Nikad to nisam rekao, ali kada nešto odlučim po cijenu života, idem do kraja. Najupornija sam osoba od svih ljudi koje poznajem i svaki put idem da ostvarim svoj cilj kada donesem odluku. Teško donosim odluku da nešto hoću da uradim, tad puno razmišljam i pravim planove", zaključio je Mijailović.