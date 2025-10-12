logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nek me vrijeđaju, ne dam besplatne karte": Partizan spremio nove ugovore, Mijailović otkrio ko je prioritet

"Nek me vrijeđaju, ne dam besplatne karte": Partizan spremio nove ugovore, Mijailović otkrio ko je prioritet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović otkrio da klub planira da ponudi produžetak saradnje nekim igračima.

Ostoja Mijailović o novim ugovorima Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o ambicijama kluba i osvrnuo se na minuli prelazni rok. Crno-bijeli su uspjeli da sačuvaju dvojicu ključnih igrača Sterlinga Brauna i Isaka Bongu, a plan je da se produže ugovori sa još dvojicom ili trojicom igrača. Takođe, prokomentarisao je to što su ga navijači dočekali uvredama u Beogradskoj areni...

Najzvučnije pojačanje koje je stiglo u Humsku je svakako Džabari Parker, što je za Mijailovića dokaz da klub ide u dobrom smjeru. Prije nekoliko godina igrači poput nekadašnjeg NBA asa su bili luksuz.

"Nismo osvojili Evroligu, nismo napravili najveće sportske uspjehe, ali Partizan je sada simbol uspjeha. Kao sistem smo uspjeli. Da li ćemo osvojiti Evroligu – to zavisi od mnogo faktora, ali kao klub smo uradili sve što možemo. Nama je sada potpuno normalno da jedan Džabari Parker bude u Partizanu. Prije sedam ili osam godina to nije bilo normalno, bila je misaona imenica", rekao je Mijailović gostujući na klupskoj platformi Part+.

Spremaju se novi ugovori

Klub je stabilan i ambicije su iz sezone u sezonu sve veće. Nije tajna da će Partizan uskoro ponuditi produžetak saradnje nekim igračima.

"Povećali smo ugovor Sterlingu Braunu, stručni štab je to želio. Isto je bilo i sa Isakom Bongom. Da nemamo resurse, ne bismo zadržali njih dvojicu, a ne bismo ni doveli Džabarija Parkera. Imamo plan da produžimo ugovore sa još dva ili tri igrača."

Mijailović je po prvi put dočekan uvredama u Beogradskoj areni tokom utakmice sa Olimpijom iz Milana. Prvi čovjek crno-bijelih zna zašto je imao "pakleni" doček.

"Nisu skandirali zbog visokih cijena karata. Prošle godine su neki ulazili sa falsifikovanim ili duplim kartama. Sada smo to ukinuli. Napravili smo sistem koji čita karte, nema više ulazaka sa falsifikatima. Ljudi su zakasnili jer su se neki gurali sa lažnim kartama i nisu htjeli da se sklone sa ulaza, ne zbog mene. Dao sam nalog da tolerancija bude nula - nije fer da neko plati kartu a da mu mjesto bude zauzeto", rekao je dodao:

"Neću da dajem besplatne karte da mi neko ne skandira. Želim da Partizan nastavi da raste, da možemo da ponudimo nove ugovore Džabariju ili Tajriku. Svjestan sam da se pamte samo titule, ali neću da budem kao ovi iz fudbala koji ostave 60 miliona duga. Ne želim da se dodvoravam nikome", rekao je Mijailović i usput otkrio kome će biti ponuđen novi ugovor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Ostoja Mijailović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC