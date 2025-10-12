"Nek me vrijeđaju, ne dam besplatne karte": Partizan spremio nove ugovore, Mijailović otkrio ko je prioritet

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović otkrio da klub planira da ponudi produžetak saradnje nekim igračima.

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o ambicijama kluba i osvrnuo se na minuli prelazni rok. Crno-bijeli su uspjeli da sačuvaju dvojicu ključnih igrača Sterlinga Brauna i Isaka Bongu, a plan je da se produže ugovori sa još dvojicom ili trojicom igrača. Takođe, prokomentarisao je to što su ga navijači dočekali uvredama u Beogradskoj areni...

Najzvučnije pojačanje koje je stiglo u Humsku je svakako Džabari Parker, što je za Mijailovića dokaz da klub ide u dobrom smjeru. Prije nekoliko godina igrači poput nekadašnjeg NBA asa su bili luksuz.

"Nismo osvojili Evroligu, nismo napravili najveće sportske uspjehe, ali Partizan je sada simbol uspjeha. Kao sistem smo uspjeli. Da li ćemo osvojiti Evroligu – to zavisi od mnogo faktora, ali kao klub smo uradili sve što možemo. Nama je sada potpuno normalno da jedan Džabari Parker bude u Partizanu. Prije sedam ili osam godina to nije bilo normalno, bila je misaona imenica", rekao je Mijailović gostujući na klupskoj platformi Part+.

Spremaju se novi ugovori

Klub je stabilan i ambicije su iz sezone u sezonu sve veće. Nije tajna da će Partizan uskoro ponuditi produžetak saradnje nekim igračima.

"Povećali smo ugovor Sterlingu Braunu, stručni štab je to želio. Isto je bilo i sa Isakom Bongom. Da nemamo resurse, ne bismo zadržali njih dvojicu, a ne bismo ni doveli Džabarija Parkera. Imamo plan da produžimo ugovore sa još dva ili tri igrača."

Mijailović je po prvi put dočekan uvredama u Beogradskoj areni tokom utakmice sa Olimpijom iz Milana. Prvi čovjek crno-bijelih zna zašto je imao "pakleni" doček.

"Nisu skandirali zbog visokih cijena karata. Prošle godine su neki ulazili sa falsifikovanim ili duplim kartama. Sada smo to ukinuli. Napravili smo sistem koji čita karte, nema više ulazaka sa falsifikatima. Ljudi su zakasnili jer su se neki gurali sa lažnim kartama i nisu htjeli da se sklone sa ulaza, ne zbog mene. Dao sam nalog da tolerancija bude nula - nije fer da neko plati kartu a da mu mjesto bude zauzeto", rekao je dodao:

"Neću da dajem besplatne karte da mi neko ne skandira. Želim da Partizan nastavi da raste, da možemo da ponudimo nove ugovore Džabariju ili Tajriku. Svjestan sam da se pamte samo titule, ali neću da budem kao ovi iz fudbala koji ostave 60 miliona duga. Ne želim da se dodvoravam nikome", rekao je Mijailović i usput otkrio kome će biti ponuđen novi ugovor.