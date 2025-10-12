logo
Dante Egzum dobija otkaz u Dalasu i vraća se u Partizan?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Dalasa Džejson Kid govorio je o statusu nekadašnjeg plejmejkera Partizana.

dzejson kid najavio da egzum napusta dalas Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Šta se dešava sa Danteom Egzumom? Australilijski košarkaš i nekadašnji igrač Partizana nalazi se na prekretnici NBA karijere. Iako je letos postigao dogovor sa Dalas Maveriksima o ostanku, situacija se promijenila zbog čestih povreda sa kojima iskusni as kuburi u posljednje vrijeme. Navodno su crno-bijeli zainteresovani da ga vrate u svoj tim, a sve je izvjesnije da će uslijediti raskid saradnje sa Dalasom.

Trener Džejson Kid je još jednom govorio o njegovom statusu, a između redova se može pročitati da je situacija komplikovana. Dante jeste povrijeđen, ali izgleda da to nije jedini problem i da se razmišlja o prekidu saradnje.

"Dante ima problema sa koljenom, to je već odložilo njegove pripreme za novu sezonu. Dobro ćemo razmisliti i pogledati situaciju, a do tada on neće biti u timu", rekao je Kid za Dalas Hups Žurnal.

Ljetos produžio ugovor

Egzum je ljetos prihvatio jednogodišnji ugovor sa Mavsima, imao je još dvije ponude od drugih timova, ali je odlučio da nastavi svoj put u Dalasu. Očigledno da minulog ljeta nije bilo govora o povratku u Evropu, iako već neko vrijeme kruže informacije da bi to moglo da se dogodi.

Dante je karijeru počeo u Juti, igrao je još u Klivlendu, pa Barseloni, a sezonu 2022/23 proveo je u Partizanu gdje je izborio novu šansu u najjačoj košarkaškoj ligi i od tada igra za Dalas.

"Ako se nekada budem vraćao u Evropu, Partizan je prva opcija, a vjerovatno i jedina", rekao je Australijanac nakon što je napustio Beograd. Da li je vrijeme za povratak?

(MONDO)

Tagovi

Dante Egzum košarka KK Partizan

