Partizan dobio "mig" za Dantea Egzuma: Vraća li se miljenik Grobara iz NBA?

Dante Egzum je bio miljenik navijača Partizana i njegov povratak iz NBA lige nije više nemoguća misija jer Dalas razmišlja da ga otpusti.

KK Partizan traži još jednog plejmejkera i ta potraga sada traje već duže vrijeme. Pričalo se o Taranu Armstrongu, od koga na kraju neće biti ništa jer je sada bliže odlasku u Dubai, dok se još nekoliko imena stidljivo pominjalo u javnosti, bez naročite konkretizacije u pregovorima.

Čini se da Partizan čeka kraj mjeseca kada će klubovi iz NBA lige početi da otpuštaju igrače koji im nisu u planovima i tu bi trebalo da se iskoristi šansa, a interesantno je da se tu uklapa i priča o Danteu Egzumu.

Australijski plejmejker, koji je "vaskrsnuo" u Partizanu, trenutno je u čudnoj situaciji u Dalasu i neće biti iznenađenje ako ga klub otpusti. Mučile su ga povrede i zbog toga je strpljenje izgubio trener Džejson Kid koji je samo odbrusio novinarima kada su ga nedavno pitali za Egzuma: "On nije sa nama, samo to ću reći".

Zbog toga se i "Sports Illustrated" bavio statusom Egzuma u Dalasu i zaključuje da je vrijeme za rastanak s NBA: "To je zaista zabrinjavajuća vijest, pogotovo kada se uzme u obzir da je Dante Egzum tokom čitave karijere imao problema sa povredama. Prošle sezone odigrao je svega 20 utakmica, pošto je u pripremnom periodu zadobio povredu zgloba ruke koja je zahtjevala operaciju, a ubrzo po povratku na teren slomio je šaku".

"Uprkos svemu tome, Dalas Maveriksi su ovog ljeta odlučili da mu ponovo ukažu povjerenje i učine njegov povratak prioritetom. Da bi ostvarili dogovor, čak su raskinuli ugovor sa Olivijeom-Maksansom Prosperom, koristeći opciju "waive-and-stretch", pošto nisu uspjeli da pronađu trejd za njega. Taj potez će Dalas koštati oko milion dolara u naredne tri sezone", navodi se i dodaje:

"Razlog za taj potez bio je jasan, povreda Kajrija Irvinga značila je da timu hitno treba dodatni igrač sposoban za organizaciju napada i prevođenje lopte na protivničku polovinu. Međutim, sada se i sam Dante Egzum ponovo suočava sa određenom povredom, što otvara nova pitanja o dubini tima i njegovoj pouzdanosti na početku sezone", poručuje se u tekstu u kome je jasno da je Egzum "razočarao" Kida zbog nove povrede.

Dante Egzum (30) je karijeru počeo u Juti, bio je u Klivlendu, pa Barseloni, a sezonu 2022/23 proveo je u Partizanu kada je bio osvajač ABA lige. Godinu dana kasnije vratio se u NBA i zaigrao za Dalas.