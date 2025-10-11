"Prgav? Objasniću vam kakav je": Obradović progovorio o mladom talentu Partizana, evo zašto je drugačiji

Trener Partizana Željko Obradović prokomentarisao je odluku Mike Murinena da dođe u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Split u drugom meču ABA lige, a poslije meča trener crno-bijelih Željko Obradović govorio je o svom timu, meču, ali i mladom Miki Murinenu koji je stigao u Beograd i srpski tim. Bio je ovo drugi susret u kojem je strateg Partizana dao priliku mladom Fincu da pokaže talenat, a on je to uradio na vrlo dobar način.

"Izabrao je Partizan, on najbolje zna razloge zbog kojih je to uradio. Razgovarao sam sa njim, njegovom majkom, njegovim menadžerom i posle tog razgovora on je odlučio da dođe. Zoran Savić je pronašao tu opciju, svi smo zadovoljni što je došao, radi se o ekstratalentovanom igraču koji treba da bude predan košarci."

Ono o čemu sam razgovarao sa njim nije se zasnivalo samo na treningu, već i individualnom radu, čemu treba da posveti pažnju. Vidi se da ima u sebi mnogo dobrih stvari. Tek je na početku karijere. Zadovoljni smo da je jedan tako talentovani igrač došao u naš klub", rekao je Obradović o Fincu.

Mika Murinen je na Eurobasketu odao utisak prgavog igrača, ali Obradović tvrdi: "Mislim da je odličan dečko. Djeluje tako. Pitajte svakog trenera - agresivnost na terenu je nešto što je veoma pozitivno. Razgovarao sam sa njim i tek ću razgovarati. Rekao sam mu da mora da bude koncentrisan na igru, nije to savjet njemu, već svim igračima. Treba da zna šta je bitno, da bi bio dobar, njegov zadatak je da igra košarku, ništa drugo", pojasnio je Obradović.

Kako je Obradović ocijenio meč protiv Splita?

Partizan je loše počeo, potom poveo velikom razlikom, ali je kraj mogao biti drugačiji... "Poslije evroligaške utakmice, kada je sljedeći meč ovako blizu, poslije 48 sati uopšte nam nije lako da igramo. Pokazalo se i večeras da je glavni problem energija, odnosno motivacija. Slabo smo ušli u utakmicu, a Split je to uradio veoma hrabro, poletno i zaslužili su vođstvo u prvoj četvrtini."

"Mi smo postigli osam poena u prvoj četvrtini, ali u drugoj 30, sve se okrenulo kad sam počeo da rotiram igrače. Igrači sa klupe su odigrali neuporedivo motivisanije, tu smo okrenuli utakmicu. U velikom dijelu meča imali smo pristojnu razliku, na kraju se pokazalo da su agresivnost, želja i volja domaće ekipe nešto što je veoma važno, uspjeli su da priđu praktično na posjed. Zaslužili su da budu pohvaljeni, odigrali su dobru utakmicu, kako god se ona završila. Pobijedili smo, čestitam svojim igračima."

Partizan je rivalu dopustio seriju od 14:0 u samom finišu meča. "Dopustili smo jer je to stvar koncentracije, uvijek je stvar da se pomisli da je utakmica gotova, a nije. Nema drugih razloga."

Ritam prije i poslije duplog kola Evrolige veoma je zahtjevan. "Vidjelo se da psihološki nije lako, moramo da pronalazimo motive. Stigli smo ovdje sa 11 igrača, Vanja je ostao u Beogradu, jer ima neke probleme.Šejk Milton takođe, ali i juniori. Bilo je logično da povedemo nekog od njih, ali oni su igrali svoje kvalifikacije u Prvenstvu Srbije, tako da mi je žao što nisu mogli da pođu. Pokušao sam i u ovom meču da igram sa svim igračima, neki su bili na zavidnom nivou što se tiče motivacije, neki ne - to je uvijek problem."