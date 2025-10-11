"Nisam te prozvao, prijatelju Peđa": Mijailović se oglasio poslije oštrog odgovora Mijatovića

Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović objasnio je kako je došlo do zabune i oštrog odgovora Predraga Mijatovića.

Izvor: MN PRESS

Čelnici košarkaškog i fudbalskog kluba Partizan nastavili su komunikaciju u medijima. Ostoja Mijailović je poslije oštrog odgovora Predraga Mijatovića, odlučio da otkloni probleme u komunikaciji tako što je javno otkrio da riječi upućene ka fudbalskom klubu nisu bile namijenjene čelnicima FK Partizan, došlo je do zabune.

"Ne znam kako si se pronašao prozvanim, dragi prijatelju Peđa. Niti sam pomenuo tebe, niti Fudbalski klub Partizan. Jasno se vidi da sam na posljednjoj konferenciji za medije govorio o ekonomskim razlikama između evropskog fudbala i košarke — tada sam naveo da fudbal generiše 10–12 puta više novca od košarke. Međutim, sada, nakon detaljnijeg uvida u podatke, vidim da je taj odnos čak i do 30 puta veći", otkrio je Mijailović za "Telesport".

"Poštujem i podržavam to što ste danas tu, na čelu sa Rasimom Ljajićem. I sam sam se, sjeti se, borio da se ta priča ponovo pokrene. Nadam se da pamtiš… ili možda ne — nije ni važno", dodatno je pojasnio predsjednik Partizana.

Na kraju, Mijailović je pružio podršku bratskom klubu uz riječi: "Nastavite da se borite za revitalizaciju našeg velikog Fudbalskog kluba Partizan. Ja sam uvijek tu za Partizan".

Šta je Mijatović rekao Mijailoviću?

Predsjednika Partizana Ostoju Mijailovića navele su riječi potpredsjednika Partizana Predraga Mijatovića da javno razjasni čitavu situaciju. "Poznajem Ostoju Mijailovića dugi niz godina. Imamo dobar odnos, mogu da kažem i da smo prijatelji, nema nikakve dileme. On jeste napravio u košarkaškoj sekciji neke važne stvari i svaka mu čast na tome. Vidio sam i pročitao izjavu koju je dao, pomalo sam se začudio."

"Ako je Ostoja Mijailović kadar, kako on kaže, da osmisli biznis model, pošto je on privrednik, biznismen, koji će fudbalskom klubu Partizan pomoći da prihoduje 300 miliona evra, evo ja sad javno kažem, svi mi iz fudbalskog kluba se povlačimo. Predlažem njega za doživotnog predsjednika FK Partizan i ne samo to, nego ako to uradi, da i fudbalski stadion JNA promijeni ime u Ostoja Mijailović. Međutim, i vi i ja, a i on, znamo da je to nemoguća misija. Ako treba da mu pružimo šansu, pružićemo. Nema problema", rekao je čelnik Partizana Predrag Mijatović za "Maksbet".

Šta je Ostoja Mijailović rekao?

Lavinu je pokrenuo komentar predsjednika košarkaškog kluba u jednom od javnih nastupa govorio o uspjesima kluba koji vodi, kako bi opisao rezultate Partizana, Mijailović je istakao da bi rezultati bili mnogo veći da vodi fudbalski klub. "Gledam da prevedem na to, ako se bavimo fudbalom i imamo ovakvu organizaciju, imali bismo 300.000.000 evra prihode. Negdje je osam puta razlika, negdje i 10 puta, iz UEFA su mi rekli, između košarke i fudbala kad su u pitanju prihodi."

"Mi smo u protekle dve godine prihodovali oko 3.000.000 evra od obeštećenja igrača. To u fudbalu, da smo radili isti posao, uzeli bismo 30-40 miliona evra. S druge strane, ako se prihvatite nekog posla i niste spremni da nađete biznis model u njemu, nije trebalo da se prihvatite toga. Mi smo u okviru mogućnosti onoga što nudi košarka u Evropi i kako je pozicionirana, napravili maksimum. Podigli smo na maksimum", rekao je Ostoja Mijailović.