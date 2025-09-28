logo
"Manja je šteta da ne bude u ekipi": Mijailović objasnio zašto je Obradović precrtao jednog igrača

Ostoja Mijailović objasnio je i zbog čega Partizan ne računa na Ifea Lundberga i kakva je njegova sudbina i ugovor koji ima...

Ostoja Mijailović o Lundbergu Izvor: MN PRESS

Partizan ima velike ambicije za novu sezonu, Karlik Džouns otvoreno je pričao o tome da je cilj osvajanje titule u Evorligi. Tu se neće naći i Ife Lundberg. Igrač koji je prošle sezone doveden da bude igrač odluke i da važi za jednog od lidera tima, pošto je bio i među najplaćenijima, nije usio da se nametne.

Na njega u klubu više ne računaju, a predsjednik kluba Ostoja Mijailović objasnio je i razloge za to. Smatra da je "manja šteta da ne bude u ekipi", kao i da je sve to odluka Željka Obradovića i stručnog štaba.

"Ife je igrač Partizana koji nije pozvan pripreme. Njemu i agentu je saopšteno da ne računamo na njega. Mi izmirujemo taj njegov ugovor. Dobar je momak, sjajan, jedan od boljih ljudi koji je igrao u Partizanu. Viđenje stručnog štaba je da se nije uklopio. Manja šteta je da ne bude u ekipi nego da ga plaćamo. Uvijek poštujem odluke naših trenera, da ne ulazim u sportski sektor. Mislim da će uskoro naći novu sredinu i da ćemo se osloboditi njegovog ugovora. Biće mu isplaćeno ono što mu pripada ugovorom, nećemo ostati dužni njemu", rekao je Mijailović na konferenciji.

06:38
Karlik Džouns za MONDO
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

