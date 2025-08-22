logo
Ife Lundberg može da bira poslije Partizana: Danac ima dvije opcije

Autor Dragan Šutvić
0

Danski košarkaš Ife Lundberg na raskrsnici karijere.

Ife Lundberg odlazi iz Partizana Izvor: MN PRESS

Doskorašnji košarkaš Partizana Ajzea Majk zvanično je napustio klub, a očekuje se da njegovim stopama krene i Ife Lundberg. Danac je prošle sezone stigao među crno-bijele kao veliko pojačanje, ali je ubrzo zaradio epitet "najvećeg razočaranja". Jeste utisak popravio u finišu sezone, ali to nije bilo dovoljno da ubedi Željka Obradovića da mu pruži novu šansu.

Iako se spekulisalo da je Makabi zainteresovan za njegove usluge, situacija se znatno promenila. Navodno su za iskusnog pleja "zagrizli" grčki Olimpijakos i ruski Zenit, preneo je "Telesport".

Lundberg je minule sezone odigrao 26 mečeva u Evroligi, prosječno bilježivši 9 poena, 2,2 skoka i 2,2 asistencije, dok je za tri poena šutirao 34,3%.

Partizan je ostao bez dvojice centara Brendona Dejvisa i Balše Kiprivice koji su potpisali za Alvark iz Tokija, odnosno Bahčešehir. Tokom dana Kanađanin Ajzea Majk je zvanično završio svoju misiju u Partizanu, ali i dalje nije poznato gdje će nastaviti karijeru. Već viđeni na izlaznim vratima su Ife Lundberg i Frenk Nilikina.

