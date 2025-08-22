Trener Partizana novi ambasador Sportskih igara mladih: Željko Obradović nagrađen u Sarajevu

Najtrofejniji evropski košarkaški trener Željko Obradović proglašen je u petak novim ambasadorom Sportskih igara mladih.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Obradović se tako pridružio porodici ambasadora u kojoj se već nalaze Aleksander Čeferin, Naser Al-Helaifi, Edin Džeko, Johan Hah, Arkadij Dvorkovič, Luka Modrić, Vedad Ibišević, Predrag Mijatović, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Slaven Bilić, Šime Vrsaljko i mnogi drugi.

"Velika su mi čast i zadovoljstvo ukazani danas u Sarajevu da postanem ambasador Sportskih igara mladih. Bio sam član i kao trener i igrač mnogih ekipa, ali ovo danas je nešto spcijalno. Ekipa velikih ljudi i velikih sportista. Neizmjerno sam srećan da sam danas ovdje s vama. Najviše se želim zahvaliti Zdravku Mariću, svim njegovim saradnicima i svim ljudima koji pomažu da ove igre mladih budu ono što jesu - igre radosti, druženja i poštovanja između mladih ljudi. Zdravko i ja smo stupili u kontakt prije nekoliko godina, ali nažalost uspjeli smo da se nađemo tek prošle. To je bilo tako da smo se dogovorili da se nađemo u areni gdje radim, tako sam pretendovao da pokažem Zdravku da sam strašno posvećen i da radim mnogo s mojim igračima. Kada sam vidio šta on radi od te posvećenosti je ostalo jako malo. Zaista mislim da radi neke nevjerovatne stvari i da je sve ovo neponovljivo", rekao je Obradović i objasnio kako je došlo do kontakta.

"Našli smo se i tu je bio tvoj saradnik Ivan, objasnio mi je sve oko igara mladih i pustio jedan kratak video. Trebalo mi je nekih tri-četiri minute da mu kažem da sam tu za šta god treba. Prepoznao sam tu ideju, sve mi je bilo jasno. Poslije toga smo se čuli i vidjeli na nekoliko mjesta, s mojim dragim prijateljima. Pričali smo o svim važnim stvarima. Prepoznao sam tu nevjerovatnu energiju koju je on imao u sebi. Mislio sam da sam ja neko ko je posvećen, ali vjeruj mi da si ti uticao na mene da tražim nove izvore energije u sebi. Hvala ti na tome. Znam da ste svi ovdje u sali prepoznali Zdravkov rad i trud. Još jednom želim izraziti zadovoljstvo na svemu što radiš. Nadam se da će u budućnosti i neki drugi ljudi dobiti priliku da budu na mom mjestu. Igre mladih su nevjerovatna ideja, vjerujem da smo svi ovdje zbog toga. Vrijednosti koje ove igre promovišu su nešto najvažnije u životu", kazao je Obradović, prenijelo je "Oslobođenje".

Sportske igre mladih u Bosni i Hercegovini obilježile su svoju 15. jubilarnu godinu u Sarajevu uz prisustvo SIM-ovaca iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH, SIM ambasadora, te brojnih sportskih legendi.

(MONDO, Sport 1)