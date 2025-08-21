Goran Grbović poredio srpske plejmejkere: Pričao o Nikoli Topiću, pa se sjetio Saše Đorđevića i Željka Obradovića

Goran Grbović pričao je o plejmejkerima, pa je uporedio Topića, Đorđevića i Obradovića. Objasnio je i kakvu grešku nikako ne smiju da prave.

Nikola Topić mogao bi da bude nosilac igre reprezentacije Srbije u budućnosti. Ima sve predispozicije za to. Mlad je, ima 20 godina, igra u NBA ligi i sa Oklahomom je postao šampion, a da nije odigrao ni minut. O toj temi organizatora igre u nacionalnom timu pričao je Goran Grbović koji je napravio paralelu sa Sašom Đorđevićem i Željkom Obradovićem.

"Ako ga zdravlje posluži. Topić može da bude plej. Plej sazrijeva sa 24-25 godina. Tada mentalno sazri, da ne divlja. Znam sa Saletom ćelavim šta smo sve radili. Željko izgubi jednu loptu u 10 utakmica, ovaj izgubi 10 za utakmicu. Na treningu isto", rekao je Grbović u podkastu "Jao Mile" kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Objasnio je i kako je trener Partizana imao uticaj na Đorđevića i pomogao mu da se smiri.

"Tu je Obradović najviše uticao na Sašu, razumiješ, da se obuzda. Brz onako, temperamentan, tako igra. Plej to ne smije da dozvoli. Plejmejker vozi auto, vozi sebe i sva četiri igrača. On mijenja brzine, ako je stalno u petoj, izgibosmo. Željko je najviše uticao, on je originalni plejmejker. Moka je igrao 15 godina ,Teo, Saša, Daneu, svi su igrali 15 godina", objasnio je Grbović.

Šta čeka reprezentaciju Srbije?

Reprezentacija Srbije ima posljednji meč pred odlazak na Eurobasket. Igraće protiv Slovenije u Areni (večeras, 21. avgusta u 20 časova). Poslije toga sledi put u Rigu i tamo će igrati u grupnoj fazi sa domaćinom Letonijom, Turskom, Češkom, Estonijom i Portugalom.

Selektor Svetislav Pešić najavio je da će u nedjelju da saopšti konačan spisak i najveća dilema je oko Vasilija Micića i njegovog zdravstvenog stanja.

Goran Grbović

