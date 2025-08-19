logo
Svetislav Pešić otkrio šta Nikola Jokić radi ujutru čim ustane

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Srbije Svetislav Pešić jednom prilikom je ispričao kako Nikola Jokić podstiče timski duh.

svetislav pesic otkrio da jokic pije kafe sa ekonomom Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Srbije Svetislav Pešić stavlja tim iznad pojedinca i to je tajna njegovog uspjeha kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou. Reprezentacija Srbije je prvi favorit za osvajanje Eurobasketa, u svom timu ima Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića, ali i deset ostalih igrača, ili što bi Pešić rekao - potpuno obrnuto. Koliko je trostruki MVP NBA lige zaista jedintvena ličnost u svijetu sporta i koliko je bitna njegova figura u svlačionici "orlova" ispričao je Pešić jednom prilikom.

Nikola je samo jedan obični momak koji ispija kafe sa članovima stručnog štaba i pravi nezaboravnu timsku atmosferu.

"Jokić je najbolji tim igrač na svijetu. On će da sedi ujutru da pije kafu sa fizioterapeutom, sa onim našim što nam nosi opremu, oće onda sutra, prekosutra da sjedne sa najmlađim igračem. Onda će prekosutra da sjedne sa onim tamo. On će svako jutro da pije kafu na tim nekim našim pripremama sa nekom drugom osobom. On želi da uđe unutra, da se poveže sa njima, a i da ih on poveže. Jedan od najboljih na svijetu to se zna, ali je najbolji timski igrač koga sam ja do upoznao", rekao je Svetislav Pešić tokog gostovanja u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".

Pešićeva filozofija koja garantuje uspjehe

Velika imena ne osvajaju titule, što je još jednom ponovio tokom gostovanja u emisiji "Oko" na RTS-u. "Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića i preostalih 10. Ovo je ekipa od 10 igrača, plus Jokića i Bogdanovića. Kada to razumijete, onda ćete razumjeti i zašto smo mi ekipa. Nije ovo kao deset levata, a njih dvojica, to nije tačno. Ovo je ekipa koja ima kontinuitet, individualni kvalitet. Ne bih upoređivao. Igračima kažem, da sada ne imenujem, 'slušaj, dečko, ti nikad nećeš biti Jokić', je l ti to jasno?'Ali Jokić nikad neće biti ti'. Prema tome, daj ono što najbolje umiješ, stavi se u službu talenta koji imaš i radi najbolje što možeš, a Jokić je Jokić", rekao je Pešić.

Jokić je timsku igru i demonstrirao u pripremnom periodu, razigravao je i raspoređivao saigrače, delio im nevjerovatne pasove, dok je individualni učinak još jednom ostavio po strani. Ipak njegove brojke su i dalje "zastrašujuće".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

Tagovi

Svetislav Pešić Nikola Jokić košarka Srbija

