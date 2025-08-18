Svetsilav Pešić je pred posljednju provjeru pred Evropsko prvenstvo govorio o statusi Vase Micića u nacionalnom timu.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/RTS

Reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo, posljednja provjera "orlova" odigraće se u Beogradskoj areni u četvrtak. Međutim, konačan spisak Srbija će dobiti, čini se, tek poslije provjere sa Slovenijom, a do tada ostaje pitanje da li će Vasilije Micić krenuti put Rige.

"Dok smo ovdje u studiju Vasa radi definitivni test, vidjećemo sutra kako će proći taj test. Imamo sutra timski trening 'pet na pet'. Ali on još nije odradio nijednom takav trening, vidjećemo sutra koliko može da izdrži, koliko zglob može da izdrži i to je to. Trudićemo se da donesemo odluku koja će zadovoljiti interese svih u smislu ekipe, prije svega", otkrio je Svetislav Pešić u razgovoru za RTS u emiciji "Oko magazin".

Vidi opis "Pitanje je koliko može da izdrži": Pešić progovorio o Miciću i šansama da krene na Eurobasket Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Mnogi vjeruju da mogućnost i da Vasilije Micić pođe put Rige, ali da ne startuje na početku turnira, već da doprinos da u drugom dijelu Evropskog takmičenja.

"Moramo da vidimo danas i sutra u kakvom je stanju, pa da vidimo u kom ćemo pravcu razmišljati. Trenirao je redovno, ali nije smio da opterećuje zglob i da radi u kontaktu. Radio je sve ostale stvari. Svoje fizički status popravlja iz dana u dan i mislim da je tu dobar, bar prema testovima i informacijama naših treninga", rekao je Pešić.

Svetislav Pešić je na spisak pred Evropsko prvenstvo uvrstio i imena bivših igrača Partizana. Međutim, Alen Smailagić i Uroš Trifunović još nisu dočekali da pomognu timu u pripremnom periodu, zbog povreda od kojih se oporavljaju.

"Smailagić i Trifunović su imali probleme i dalje su tu. Kada završimo razgovor idemo da vidimo dokle je stigao. Neko može da izdrži bol, neko ne može ili je takva povreda koja jednostavno traži vrijeme", rekao je selektor.