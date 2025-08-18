Ko bi mogao da pomrsi račune Srbiji? "Orlovi" gaze sve pred sobom, Dončić i Slovenci u nokdaunu

Srbija među pet selekcija koje nisu doživjele poraz pred Eurobasket. Najnovija FIBA rang lista sve otkriva.

Košarkaška reprezentacija Srbije je prvi favorit za osvajanje Eurobasketa 2025. Nakon šest odigranih pripremnih utakmica izabranici Svetislava Pešića imaju maksimalan skor, ali nisu jedini sa perfektnim učinkom. Priliku da "podebljaju" rezultat imaće 21. avgusta u Beogradskoj areni kada gostuje selekcija Slovenije.

Pored "orlova", Litvanci, Italijani, Francuzi i Finci takođe nemaju nijedan poraz. Nijemci, koji takođe važe za jednog od favorita, doživjeli su jedan poraz (od Srbije) kao Izraelci i Estonci, dok uspješnost od 60 procenata ima Portugal (rival Srbije u Grupi A). Grci koji su bili oslabljeni neigranjem Janisa Adetokumba imaju skor 2:2, dok Poljaci imaju 3-4. Ono što je itekako iznenađenje je da Slovenci sa Lukom Dončićem imaju jako loš rezultat 4:0, dok su aktuelni šampioni Evrope Španci poraženi tri puta uz samo jednu pobjedu.

Kipar, Velika Britanija, Češka i Gruzija pored Slovenaca nemaju nijednu pobjedu na sedam dana pre početka prvenstva.

Ko može da pomrsi račune Srbiji?

Košarkaški stručnjaci se slažu u jednom - ovakvoj Srbiji ne može niko da parira. Pored "orlova", glavni favoriti za osvajanje medalja su selekcije Francuske, Njemačke, Letonije, Litvanije, a potom slijede Slovenci, Grci i Italijani. Turci takođe imaju jak tim, ali nisu previše toga pokazalo pripremnom periodu, pošto su ostvarili dva poraza i jednu pobjedu.

Iako je sigurno bilo skrivanja karata, Srbija je izgledala dominantno u pripremnom meču sa Nijemcima i na kraju slavila u Superkupu u Minhenu sa 91:81. Imaju aktuelni svjetski prvaci respektabilan tim, ali je utisak da se još uvijek traže pod palicom novog selektora Aleksa Mumbrua. Ono što je adut Srbije je kontinuitet, uigranost i to što će praktično imati cijeli tim sa Olimpijskih igara u Parizu, a ovog puta Amerikanaca neće biti.

Grci imaju Janisa Adeokumba, ali u odnosu na roster Srbije imaju daleko skromniji tim koji bi možda mogao da konkuriše za neku utješnu medalju. Špance nikada ne treba otpisivati, ali Serđo Skariolo ovih dana ima velikih problema. Osim što je kompletan tim potpuno podmlađen, povrede nekih od ključnih igrača su ih potpuno poremetile, pa niko više ne razmišlja o crvenoj furiji koja ruši sve pred sobom. Možda im je to pošlo za rukom na prošlom Evropskom prvenstvu kada takođe nisu bili favoriti, ali ovog puta bi sve bilo ravno čudu.

Što se tiče Francuza, oni će na evropsku smotru doći bez najvećih zvijezda Matijasa Lesora, Rudija Gobera, Vensana Poarijea, Viktora Vembanjame, pa će biti zanimljivo vidjeti čime će "trikolori" iznenaditi na Eurobasketu.

Najnovija FIBA rang lista

FIBA je tokom dana ažurirala rang listu, a Srbija je zadržala čelnu poziciju, kao i Njemačka (2.) i Francuska (3.). Litvanci su skočili za čak pet pozicija i sada su četvrti, slijede Letonija, Italija, Turska i Grčka. Top 10 kompletiraju Finska i Slovenija koja je pala za tri pozicije.