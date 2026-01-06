Vlade Đurović o treneru koji je uzdrmao Evroligu: "Taj se u životu nije nasmijao, ali ni ne viče na igrače"

Pedro Martinez je u sjećanju Vlade Đurovića ostao kao neko bez osmijeha, ali ko i bez dizanja tona vodi prvoplasirani tim Evrolige.

Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER/MN Press

Crvena zvezda igra sa Valensijom u Evroligi i pred taj meč Vlade Đurović je analizirao značaj ove utakmice. Istakao je da je meč sa liderom Evrolige jako bitan, možda čak i bitniji nego duel sa Efesom u Istanbulu u prethodnom kolu.

"Izuzetno važna utakmica, ja bih je stavio u isti koš sa Efesom.Sada je to isto. Izgubiće na značaju pobjeda nad Efesom ako se sada izgubi od Valensije. Ukoliko Valensija padne može da bude izjednačena sa Zvezdom. Ako je 2:0 onda nemamo nikakve šanse. Valensija je u psihološkoj prednosti jer imaju 13 pobjeda i nema panike čak i ako izgube. I u prvenstvu i u Evroligi igraju kao da imaju zvijezde. Svaki tim ima neku zvezdu, samo oni nemaju", rekao je Vlade Đurović.

Pedro Martinez bez osmeha

Iskusni španski stručnjak iz Barselone ima 64 godine i vrlo dobro ga poznaje Đurović. U karijeri je vodio Manresu, Huventud, Granadu, Menorku, Tenerife, Baskoniju, Estudfijantes, Đironu, Sevilju, Gran Kanariju i sve to vrijeme se - nije nasmijao.

"Imaju trenera vrlo iskusnog, koji čak i kada je bio mlađi nikada se nije nasmijao.Vodio sam namanje sedam, osam puta Panionios i AEK protiv njega u nekim kupovima, čak mislim da sam i sa Zadrom protiv njegove ekipe. Malo je mlađi od mene, ali se nikada nije nasmijao", prisetio se Đurović.

On je naglasio da je velika prednost Crvene zvezde to što igra u "Pioniru", a ne u "Beogradskoj areni", a ističe da Martinez takođe ni ne viče.

"On niti viče na igrače, pomoćnici njegovi više pričaju nego on. A u stvari on je komandant i igrači to uvažavaju. Dovoljno mu je da uputi malo pogled. Stvarno to dobro vodi, ja ne znam šta bi neki eminentniji treneri radili sa njegovim timom. Napravio je igru koja im odgovara, niko nije zvijezda, svi imaju svoja ovlašćenja da šutiraju. Bore se, stvarno igraju dobro", završio je Đurović.

