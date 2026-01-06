Crvena zvezda mora da pobjeđuje najbolje ako želi na Fajnal-for Evrolige

Crvena zvezda igra protiv Valensije, lidera Evrolige, u hali "Aleksandar Nikolić" i takve utakmice mora da pobjeđuje kako bi se borila za vrh tabele.

Košarkaši Crvene zvezde u 20. kolu Evrolige igraju protiv Valensije - aktuelnog lidera i tima koji im je prije samo nekoliko nedjelja naneo poraz u neizvjesnoj završnici. Tim Saše Obradovića nije uspio da upiše pobjedu na gostovanju u Španiji - bilo je 76:73, gdje je Valensija veoma neugodna kao domaćin, ali će priliku za revanš imati pred svojim navijačima.

Utakmice poput ove protiv španskog tima spadaju u red onih koje crveno-bijeli moraju da dobijaju kako bi ostali u borbi za visok plasman na kraju ligaškog dijela takmičenja. Prije malo više od mjesec dana Zvezda je pokazala da može da igra egal meč protiv jednog od najboljih timova u Evropi ove sezone, a sada bi u Beogradu morala da prelomi utakmicu na svoju stranu. To nije uspjela da uradi krajem novembra, kada joj je zbog greške Kodija Miler-Mekintajera i Nikole Kalinića izmakla pobjeda.

Situacija se mnogo promijenila od tada, iako je Crvena zvezda bilježila promjenjive rezultate. Tim Saše Obradovića uigravao se u prethodnom periodu, a u međuvremenu su nešto drugačije podijeljene i uloge u ekipi. Sada je među liderima Džared Batler koji je morao da zasluži šansu, a čini se da trener Zvezde iz utakmice u utakmicu ima sve više kvalitetnih rješenja.

Problem sa povredama je i dalje tu, ali on više nije toliki da može da bude glavni izgovor za neuspjehe crveno-bijelih. Zvezda sada ima opcije na svim pozicijama, ima igrački kadar koji može da se mjeri i sa najboljima u Evropi i ima želju da po prvi put ide na F4 Evrolige. A ako je to već cilj, onda Valensija mora da izgubi u crveno-bijelom Pioniru.

Šta sve treba da znate o meču?

Meč Crvena zvezda - Valensija igra se u hali "Aleksandar Nikolić", jer je Beogradska arena zatvorena zbog priprema za Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Tako se crveno-bijeli vraćaju u Pionir, koji im je godinama bio dom, a manji kapacitet dvorane mogao bi da donese "intimniju" atmosferu i veći pritisak na rivala.

Ipak, treba istaći da na ovom meču neće biti organizovanog navijanja jer je navijačka grupa "Delije" saopštenjem obrazložila da na Badnji dan neće doći u halu. Očekuje se da hala bude puna i pored toga što se igra na veliki praznik, a crveno-bijeli bi na krilima podrške navijača mogli da pruže dobar otpor aktuelnom lideru Evrolige.

Meč počinje u 20:00 i jedan je od osam koji će se igrati istog dana, jer je i ove nedjelje na programu duplo kolo Evrolige. Utakmicu u Beogradu sudiće Mehdi Difala, Pjotr Pastusjak i Eduard Udjanski. Valensija je prva na tabeli jer ima za jedan poen bolju koš-razliku od Hapoela iz Tel Aviva, dok Zvezda zauzima deveto mjesto - u krugu sa osmoplasiranim Žalgirisom i desetoplasiranim Real Madridom.







