"Samo oni koji su se prijavili mogu da uđu u Pionir": Zvezda se oglasila pred evroligaški duel

Crvena zvezda je poslala saopštenje i objasnila način na koji će navijači moći da dođu i da prisustvuju utakmici protiv Valensije u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u utorak dočekuje Valensiju (20 časova) i zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu i zauzetosti Arene utakmica se igra u "Pioniru". Zbog toga su crveno-bijeli putem klupskog sajta pozvali navijače sa sezonskim ulaznicama da se prijave za tu utakmicu i sada je prijavljivanje završeno.

"Kapacitet dvorane je 8.000, prijavljeno je 7.896 vlasnika sezonskih karata, što znači da će kapacitet biti dovoljan da primi sve evidentirane sezonske karte u utorak uveče. Svi navijači koji su se prijavili putem ankete na zvaničnom sajtu kluba mogu da prisustvuju utakmici, dok oni koji nisu prijavljeni neće biti uneseni u sistem. Zahvaljujemo se svima na razumijevanju i pomoći u ovoj utakmici", stoji u saopštenju.

Pored toga su imali i molbu za sve one koji budu prisustvovali meču protiv španskog kluba.

"Želimo da uputimo apel svim navijačima i da zamolimo sve one koji budu prisutni na utakmici da navijaju fer, sportski i da budu prava podrška klubu. Budite posvećeni samo i isključivo podršci crveno-bijelima kako bismo zajedno izborili pobjedu. Kapije dvorane biće otvorene dva sata prije početka i apelujemo na sve da dođu na vreme, da uđu što ranije i da navijaju sportski, fer i korektno", zaključuje se u saopštenju, uz fotografiju koja pokazuje na koji način navijači mogu da uđu.

Izvor: kk crvena zvezda

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!