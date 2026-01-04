logo
Grejem i Dobrić se vratili i donijeli pobjedu: Crvena zvezda gazi i u ABA ligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je u Ljubljani savladala Iliriju u meču ABA lige.

Crvena zvezda pobijedila Iliriju u ABA ligi Izvor: Ales Fevzer/Ales Fevzer Astera

Vratio se Ognjen Dobrić, Devonte Grejem je dobio minute, a Semi Odželej i Džared Batler su odmorili. Uz sve to Crvena zvezda je rutinski pobedila Iliriju na gostovanju u Ljubljani u ABA ligi 91:74.

Crvena zvezda nije krenula jako napadački, ali je postigala 21 poen za prvih pet minuta i uspjela je taman da se odlijepi kada je sa pet uzastopnih poena Edo Murić izjednačio na 22:22. Do kraja prve četvrtine napravio je tim Saše Obradovića minimalnu prednost 25:24, ali ona se brzo istopila.

Na startu drugog dijela povela je Ilirija i nakon poena Grina bilo je 34:29, a u neizvjesnoj završnici poluvremena na kraju je Ilirija vodila 43:42. Ipak kada je na startu drugog dijela Zvezda dala tri trojke vidjeli smo preokret. Poslije tajm-auta Ilirija je uspjela da otopi taj minus nakon poena Marjanovića i nesportske Miler-Mekintajera - 51:48. Promašio je Marjanović za izjednačenje, ali onda je Zvezda stala u čvrstu odbranu i u nekoliko napada stigla do dvocifrene prednosti - 63:53.

Izvor: Ales Fevzer/Ales Fevzer Astera

Kada je na startu posljednje četvrtine prvo Nvora, a zatim Kalinić poentirao na 76:59 je bilo jasno da je sve gotovo i da će Zvezda upisati pobedu u Ljubljani. Ipak morao je Saša Obradović zbog serije poena Bobana Marjanovića da traži tajm-aut na tri minuta do kraja. Uspio je da zaustavi nalet i crveno-bijeli su lako došli do trijumfa.

