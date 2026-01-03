"Mnogo je bolje, ali je komplikovano": Rivero nam pričao o povratku i razgovoru sa Sašom

Hasijel Rivero je u intervjuu za MONDO pričao o povratku na teren, oporavku, problemima koje će Obradović imati kada se svi oporave i mnogim drugim stvarima...

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Hasijel Rivero je jedan od igrača koji jedva čeka da se oporavi poslije operacije i povrede koju je zadobio krajem septembra prošle godine na utakmici protiv Armanija. Kada će se vratiti, kako teče oporavak i šta se sve dešava? Pitali smo direktno kubanskog centra koji je prihvatio da priča za MONDO na novogodišnjem koktelu Crvene zvezde u Beogradu.

"Intervju nije problem, ali moj engleski nije dovoljno dobar", rekao je Rivero kada je upitan za razgovor, a kada je čuo da može da se odradi i na španskom odmah je uslijedio širok osmijeh i rečenica "Na španskom? Može, nema problema".

Za početak smo ga pitali kako se osjeća i kakvo je stanje poslije operacije i svega kroz šta je prošao.

"Bolje sam, mnogo je bolje nego što je bilo. Ima još bola, nastavljam da treniram, oporavak ide dobro. Nadam se da će biti sve bolje kako vrijeme bude odmicalo", počeo je Rivero intervju za MONDO.

Kad se vraća na teren?

Nije mogao tačno da nam kaže kada će se vratiti na parket, ali se nada da će to da bude ubrzo. Dosta toga će zavisiti od reakcije noge poslije operacije.

"Zavisiće najviše od toga kako bude reagovala moja noga. Nadam se da ću relativno brzo da budem na terenu."

Teško mu je palo to što se povrijedio u prvom kolu Evrolige protiv Armanija. Kako sam kaže jedva je čekao da zaigra poslije dobrih treninga i upoznavanja sa timom, a onda se dogodio peh.

"Komplikovano je kada se nalaziš u dobrom momentu i onda se dogodi takva povreda. Takve stvari se dešavaju. Želim da se vratim i da igram sa istim intenzitetom."

"Uf, to je odlično pitanje"

Pogledajte 02:36 Hasijel Rivero intervju za Mondo Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Kada se svi povrijeđeni igrači oporave stvoriće se "gužva", pa smo pitali Rivera kako će to izgledati kada svi budu zdravi?

"To je odlično pitanje. Kada se svi vratimo stvari mogu da se promijene. Svi će željeti da igraju. Nadam se da će mentalitet da ostane isti i da ćemo da nastavimo da bilježimo pobjede."

Nada se da će u svemu tome da pomognu navijači i podrška sa tribina.

"Navijači? Vau. To je nevjerovatno zaista. Uvijek nas guraju, pomažu nam, kao igrač na terenu si prezadovoljan kada osjećaš tu podršku. Želimo da ih obradujemo i dobrim rezultatima. Taman kada sam osjetio njihovu podršku, povrijedio sam se, tako da jedva čekam ponovo da igram pred njima."

O razgovoru sa Sašom i fajnal-foru Evrolige

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Prema sopstvenom priznanju, kubanski centar još uvijek nije ima detaljne razgovore sa Sašom Obradovićem u vezi same igre. Povredu je doživio još kada je Janis Sferopulos bio trener, a od dolaska srpskog stručnjaka još nije odigrao nijedan meč.

"Još uvijek nismo razgovarali o specifičnim stvarima i onome što traži od mene kada se vratim. Kada počnem sa treninzima i kada se pridružim ekipi. Onda ćemo više razgovarati o tome šta tačno traži od mene i kako mogu da pomognem ekipi."

Predsjednik crveno-bijelih Željko Drčelić izjavio je "da će biti zadovoljan samo fajnal-forom Evrolige". Slično mišljenje ima i Hasijel.

"Svi želimo isto. To jedan od naših najvećih ciljeva, hoćemo na fajnal-for. Kada se nađete na F4, onda je tamo sve moguće", zaključio je Rivero.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!