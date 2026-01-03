Nemoguća misija ili ludost? Ovo su šanse Crvene zvezde za Fajnal-for Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde sanjaju velike snove poslije pobjede protiv Efesa u Istanbulu.
Košarkaši Crvene zvezde uspjeli su da prebrode krizu u Evroligi i vrate defanzivni identitet na utakmici sa Efesom, što je rezultiralo ubjedljivom pobjedom tamo gdje crveno-bijeli nikada u istoriji nisu slavili. U posljednjih pet kola su upisali dvije pobjede i tri poraza, ali su sjajnom partijom u Istanbulu rezervisali plej-in mjesto na polusezoni.
Poslije 19 kola zauzimaju deveto mjesto na tabeli sa skorom 11-8, koliko imaju i Real Madrid i Žalgiris. Čima Moneke je najavio plasman na Fajnal-for, a šta kaže superkompjuter?
Na osnovu kalkulacija specijalizovanog profila "Figurei8ht" beogradski crveno-bijeli imaju jako velike šanse da se zadrže u plej-in zoni, čak 77% za šta će im biti potrebna 21 pobjeda, dok za direktan prolaz u plej-of imaju 27 odsto šanse, a granica je 23 pobjede.
Za Fajnal-for će biti potrebno 24 pobjede i izabranicima Saše Obradovića se daju male šanse za taj podvig - 12%. Prema ovim kalkulacijama među najbolje četiri ekipe će završiti Fenerbahče, Monako, Hapoel i Panatinaikos.
EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 19/38 (️ card)— Figurei8ht (@Figurei8ht)January 3, 2026
Key highlights
Last season's Final Four teams are favorites for the top 4 spots (Fenerbahçe, Monaco, Panathinaikos, Olympiacos)
Hapoel, Valencia, and Barcelona remain close to the top 4 and will clash for direct…pic.twitter.com/YfdlYbeIt5
Raspored Crvene zvezde u januaru
- lirija – Crvena zvezda (4.1.)
- Crvena zvezda – Valensija (6.1.)
- Žalgiris – Crvena zvezda (9.1.)
- Crvena zvezda – Bosna (12.1)
- Armani – Crvena zvezda (15.1.)
- Zadar – Crvena zvezda (17.1.)
- Monako – Crvena zvezda (20.1.)
- Virtus – Crvena zvezda (23.1.)
- Crvena zvezda – Beč (26.1.)
- Crvena zvezda – Dubai (30.1.)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!