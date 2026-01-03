logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemoguća misija ili ludost? Ovo su šanse Crvene zvezde za Fajnal-for Evrolige

Nemoguća misija ili ludost? Ovo su šanse Crvene zvezde za Fajnal-for Evrolige

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Crvene zvezde sanjaju velike snove poslije pobjede protiv Efesa u Istanbulu.

Da li Crvena zvezda može do fajnal fora Evrolige Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde uspjeli su da prebrode krizu u Evroligi i vrate defanzivni identitet na utakmici sa Efesom, što je rezultiralo ubjedljivom pobjedom tamo gdje crveno-bijeli nikada u istoriji nisu slavili. U posljednjih pet kola su upisali dvije pobjede i tri poraza, ali su sjajnom partijom u Istanbulu rezervisali plej-in mjesto na polusezoni.

Poslije 19 kola zauzimaju deveto mjesto na tabeli sa skorom 11-8, koliko imaju i Real Madrid i Žalgiris. Čima Moneke je najavio plasman na Fajnal-for, a šta kaže superkompjuter?

Na osnovu kalkulacija specijalizovanog profila "Figurei8ht" beogradski crveno-bijeli imaju jako velike šanse da se zadrže u plej-in zoni, čak 77% za šta će im biti potrebna 21 pobjeda, dok za direktan prolaz u plej-of imaju 27 odsto šanse, a granica je 23 pobjede.

Za Fajnal-for će biti potrebno 24 pobjede i izabranicima Saše Obradovića se daju male šanse za taj podvig - 12%. Prema ovim kalkulacijama među najbolje četiri ekipe će završiti Fenerbahče, Monako, Hapoel i Panatinaikos.

Raspored Crvene zvezde u januaru

  • lirija – Crvena zvezda (4.1.)
  • Crvena zvezda – Valensija (6.1.)
  • Žalgiris – Crvena zvezda (9.1.)
  • Crvena zvezda – Bosna (12.1)
  • Armani – Crvena zvezda (15.1.)
  • Zadar – Crvena zvezda (17.1.)
  • Monako – Crvena zvezda (20.1.)
  • Virtus – Crvena zvezda (23.1.)
  • Crvena zvezda – Beč (26.1.)
  • Crvena zvezda – Dubai (30.1.)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC