Nemoguća misija ili ludost? Ovo su šanse Crvene zvezde za Fajnal-for Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde sanjaju velike snove poslije pobjede protiv Efesa u Istanbulu.

Košarkaši Crvene zvezde uspjeli su da prebrode krizu u Evroligi i vrate defanzivni identitet na utakmici sa Efesom, što je rezultiralo ubjedljivom pobjedom tamo gdje crveno-bijeli nikada u istoriji nisu slavili. U posljednjih pet kola su upisali dvije pobjede i tri poraza, ali su sjajnom partijom u Istanbulu rezervisali plej-in mjesto na polusezoni.

Poslije 19 kola zauzimaju deveto mjesto na tabeli sa skorom 11-8, koliko imaju i Real Madrid i Žalgiris. Čima Moneke je najavio plasman na Fajnal-for, a šta kaže superkompjuter?

Na osnovu kalkulacija specijalizovanog profila "Figurei8ht" beogradski crveno-bijeli imaju jako velike šanse da se zadrže u plej-in zoni, čak 77% za šta će im biti potrebna 21 pobjeda, dok za direktan prolaz u plej-of imaju 27 odsto šanse, a granica je 23 pobjede.

Za Fajnal-for će biti potrebno 24 pobjede i izabranicima Saše Obradovića se daju male šanse za taj podvig - 12%. Prema ovim kalkulacijama među najbolje četiri ekipe će završiti Fenerbahče, Monako, Hapoel i Panatinaikos.

Raspored Crvene zvezde u januaru

lirija – Crvena zvezda (4.1.)

Crvena zvezda – Valensija (6.1.)

Žalgiris – Crvena zvezda (9.1.)

Crvena zvezda – Bosna (12.1)

Armani – Crvena zvezda (15.1.)

Zadar – Crvena zvezda (17.1.)

Monako – Crvena zvezda (20.1.)

Virtus – Crvena zvezda (23.1.)

Crvena zvezda – Beč (26.1.)

Crvena zvezda – Dubai (30.1.)

