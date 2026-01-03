Saša Obradović najavio gostovanje Crvene zvezde u Ljubljani: Tu je sada Bobi Marjanović...

Košarkaši Crvene zvezde pobjedom su započeli "pakleni" januar, sada ih čekaju obaveze u regionalnom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pobjedom su otvorili novu godinu, a samo 24 poslije meča sa Efesom čeka ih novi izazov u ABA ligi. Crveno-bijeli gostuju Iliriji u nedjelju od 16.30 časova u Tivoliju, a meč se igra u okviru 13 kola.

Izabranici Saše Obradovića su slavili u prvom duelu ove sezone sa 101:87, ali trener Zvezde izuzetno respektuje rivala koji je nedavno doveo proslavljenog srpskog centra Bobana Marjanovića i upravo će najteži zadatak biti zaustaviti iskusnog asa.

"Poslije veoma dobre utakmice i pobjede protiv Efesa moramo da zadržimo visok fokus i nastavimo pobjednički niz u ABA ligi. Ilirija se u međuvremenu pojačala sa tri nova igrača u odnosu na prvu utakmice, tu su sada Bobi Marjanović, Shitu i Badjen kao ekstra talenat. Kao takvi mogu da budu zahtjevan protivnik. Otežavajuća okolnost za nas predstavlja nemogućnost treninga zbog puta, a sa druge strane, potrebna nam je ponovo dobra utakmica za kontinuitet u igri …", rekao je trener crveno bijelih.

Košarkaši Zvezde

Svoja očekivanja izneo je i Stefan Miljenović koji će sigurno dobiti značajnu ulogu, pošto će Obradović morati pažjivo da rasporedi minute.

"Maksimalno poštujemo ekipu Ilirije, tim je značajno pojačan u odnosu na naš prvi susret u Beogradu. Nećemo imati vremena da se pripremimo adekvatno za ovu utakmicu jer je iza nas težak meč sa Efesom, ali ćemo malo vremena iskoristiti da maksimalno spremni, koliko je to moguće, dočekamo meč sa Ilirijom i dođemo do bodova".

Odmah nakon meča u Ljubljani ekipa se vraća u Beograd, a već u utorak u hali Aleksandar Nikolić slijedi duel sa Valensijom.

