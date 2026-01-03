Košarkaš Crvene zvezde na pozajmici ubacio osam trojki na meču

Filip Škobalj je na meču BKK Radničkog sa Džokerom uspio da postigne čak osam trojki.

BKK Radnički je na startu novog kola Košarkaške lige Srbije savladao Džoker iz Sombora 82:59, a na tom meču je eksplodirao Filip Škobalj. Košarkaš Crvene zvezde na pozajmici u Radničkom sa Krsta uspio je da postigne 24 poena uz 6 skokova.

Pogotovo je bio sjajan u šutu za tri, od deset šutnutih trojki dao je osam i pokazao je da ima ozbiljan kvalitet za KLS standarde. Nije mu ovo prvi dobar meč u dresu BKK. Na debiju protiv Mladosti iz Zemuna dao je 16 poena, Tamišu je ubacio 19, Vojvodini u Novom Sadu 15, a Slodesu 12. U prethodnom kolu je Dinamiku dao 13 poena.

Na ovom meču Mijović je za BKK dao 18 poena, a Tofoski i Todorić po 13. Kod Džokera Bajić i Šuput su dali po 11, a Savić 10 poena.

Ko je Filip Škobalj?

Filip Škobalj ima 23 godine i u Srbiju se vratio nakon četiri godine na Univerzitetu Ilinois u NCAA. Visok je 202 centimetra, ima 107 kilograma i igra na pozicijama krila i krilnog centra. Njegov otac Milan Škobalj je godinama bio pomoćnik u stručnom štabu Srbije.

Svojevremeno je Filip bio reprezentativac Srbije u U16, U18 i U10 selekcijom, a dio juniorskih dana proveo je u Bajernu iz Minhena.

