Košarkaš Crvene zvezde na pozajmici ubacio osam trojki na meču

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Filip Škobalj je na meču BKK Radničkog sa Džokerom uspio da postigne čak osam trojki.

filip skobalj dao osam trojki na mecu Izvor: MN PRESS

BKK Radnički je na startu novog kola Košarkaške lige Srbije savladao Džoker iz Sombora 82:59, a na tom meču je eksplodirao Filip Škobalj. Košarkaš Crvene zvezde na pozajmici u Radničkom sa Krsta uspio je da postigne 24 poena uz 6 skokova.

Pogotovo je bio sjajan u šutu za tri, od deset šutnutih trojki dao je osam i pokazao je da ima ozbiljan kvalitet za KLS standarde. Nije mu ovo prvi dobar meč u dresu BKK. Na debiju protiv Mladosti iz Zemuna dao je 16 poena, Tamišu je ubacio 19, Vojvodini u Novom Sadu 15, a Slodesu 12. U prethodnom kolu je Dinamiku dao 13 poena. 

Na ovom meču Mijović je za BKK dao 18 poena, a Tofoski i Todorić po 13. Kod Džokera Bajić i Šuput su dali po 11, a Savić 10 poena.

Ko je Filip Škobalj?

Filip Škobalj ima 23 godine i u Srbiju se vratio nakon četiri godine na Univerzitetu Ilinois u NCAA. Visok je 202 centimetra, ima 107 kilograma i igra na pozicijama krila i krilnog centra. Njegov otac Milan Škobalj je godinama bio pomoćnik u stručnom štabu Srbije.

Svojevremeno je Filip bio reprezentativac Srbije u U16, U18 i U10 selekcijom, a dio juniorskih dana proveo je u Bajernu iz Minhena.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

02:54
Čima Moneke utučen zbog promašenih bacanja
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

